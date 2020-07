LA DENUNCIA

JESOLO Doveva essere una serata estiva, una festa tra amici. E invece si è conclusa nel peggiore dei modi, con una quindicenne all'ospedale e un 17enne denunciato alla procura dei minori per violenza sessuale. I carabinieri della compagnia di San Donà, che stanno indagando sulla vicenda, stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto lunedì notte in quell'appartamento di Jesolo.

LA SERATA

Nella casa ci sono una decina di ragazzi. Per la maggior parte, sono minori, dai 15 ai 17 anni. Qualcuno supera il muro dei 18, ma per pochi mesi. Spuntano gli alcolici e si comincia a bere, tra birra, vino e shot di vodka. Non dovrebbero, ma lo fanno, come la gran parte dei ragazzini che cerca nell'alcol la più immediata e semplice forma di trasgressione. I due si appartano, c'è un rapporto sessuale. All'alba, però, la ragazza chiama i genitori in lacrime raccontando l'accaduto: l'amico l'avrebbe fatta bere fino a farle perdere quasi i sensi, per poi abusare di lei. A quel punto, i genitori si precipitano in quella casa, prendono la ragazza e la portano in ospedale. Nel frattempo, denunciano l'episodio ai carabinieri.

I militari arrivano con due pattuglie, da San Donà e Cavallino Treporti. Sequestrano tutto il materiale disponibile, eseguono immediatamente i rilievi. Nel frattempo arriva il responso dall'ospedale: i medici dicono che ci sono segni compatibili con un rapporto sessuale, probabilmente di una violenza. Il racconto della ragazzina permette ai militari di individuare velocemente il presunto stupratore: si tratta, appunto, di un ragazzino di 17 anni.

Dell'episodio è stata ovviamente informata la procura dei minori che, a questo punto, ha disposto l'audizione protetta della 15enne, procedura necessaria in questa delicata tipologia di situazione.

LE INDAGINI

Già nella notte, sono stati effettuati dei rilievi e dei sequestri all'interno dell'appartamento. Elementi che possano soprattutto testimoniare la serata a base di alcolici. In seguito probabilmente verranno sentiti tutti gli altri presenti alla festa.

Il racconto della ragazza è comunque considerato verosimile dagli investigatori: l'ipotesi è che il 17enne possa aver spinto l'amica a bere per abbassare, se non annullare, le sue resistenze. Stiamo parlando, però, di due ragazzini, due minori: quindi l'accusa andrà passata al setaccio, per cercare elementi che possano confermare oltre ogni dubbio la dinamica dell'accaduto. In questa fase gli inquirenti sono decisamente riservati, anche perché è fondamentale mantenere l'anonimato dei protagonisti.

IL PRECEDENTE

La vicenda sembra essere molto simile a quella avvenuta la notte del 23 agosto di due anni fa. Allora, una 15enne di Trieste, venne violentata in spiaggia dal 25enne senegalese Mohamed Momo Gueye, detto Mario, conosciuto poco prima in discoteca. Un episodio che aveva scosso l'opinione pubblica, scatenando anche le reazioni della politica. Il giovane africano, residente a Marcon, era stato arrestato dagli uomini della squadra mobile a distanza di poco più di 24 ore, trovato in un ostello di Mestre dove si era fermato per la notte. Alla polizia la ragazzina aveva raccontato di essere stata attirata con una scusa da quell'uomo e di essere stata poi costretta con le minacce a seguirlo in spiaggia. A confermare la sua versione, anche il referto del pronto soccorso che riferiva di una lesione subìta dalla 15enne a un braccio. L'anno scorso, a un anno dall'episodio, il tribunale di Venezia ha condannato Gueye a una pena di tre anni e quattro mesi.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

