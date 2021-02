LA DELUSIONE

VENEZIA Quanto fa zero più zero? Nessun ministro, nessun sottosegretario: dopo 509 giorni ad alta quota e altri 28 a bordo pista, il Partito Democratico del Veneto è ufficialmente sparito dai radar del Governo. La delusione interna va ben oltre la mancata riconferma di Pier Paolo Baretta all'Economia, Andrea Martella all'Editoria e Achille Variati all'Interno, i tre componenti del Conte Bis che nel lungo anno del Covid avevano cercato di rappresentare il contrappeso di centrosinistra all'ingombrante presenza regional-nazionale del leghista Luca Zaia. «Siamo alla desertificazione del Pd», mormora non a caso un suo esponente di spicco, ora che la tavolata è al completo attorno a Mario Draghi e a Palazzo Chigi non è rimasto nemmeno uno strapuntino in memoria dei 928.436 voti raccolti dai dem alle ultime Politiche.

IL SACRIFICIO

Le cronache romane delle ultime ore hanno ricostruito la disfatta veneta sul fronte dei sottosegretari come un sacrificio sull'altare delle donne e del Sud, penalizzati nelle scelte dei ministri, a cui si è poi aggiunto il caso di Enzo Amendola: prima considerato in quota tecnica e poi rientrato nel conto politico, è diventato lui l'unico uomo della pattuglia, di fatto scalzando Martella che fino all'ultimo era stato dato praticamente per certo. Ma fra i dem serpeggia il malumore anche per la convinzione che il partito regionale non conti nulla sulla bilancia delle valutazioni nazionali: inutili le lettere e le telefonate di vari esponenti veneti a Nicola Zingaretti per rimarcare l'importanza di mantenere il presidio.

L'INDIGNAZIONE

A rivolgere una dura critica al leader nazionale è il segretario regionale Alessandro Bisato, secondo cui l'assenza dei veneti è «fatto grave e non giustificabile con la ristrettezza dei posti assegnabili», spia di ben altro: «In una regione che ha molte eccellenze, ma che mostra chiari segni di declino, il rafforzamento del Pd dovrebbe essere una delle priorità a livello nazionale. Con sgomento verifichiamo invece che le logiche imperanti rimangono quelle centraliste e che tutta l'attenzione dei vertici del partito è rivolta a Roma e al Lazio». Non è semplice imbarazzo: questa volta è indignazione. «È molto grave che il Pd abbia dovuto rinunciare a una rappresentanza veneta nel nuovo governo», tuona il deputato veneziano Nicola Pellicani, auspicando «un lavoro di squadra per continuare in questa direzione», adesso che non ci sono più i tre sottosegretari che «hanno svolto un ruolo molto importante in materie delicatissime» e «sono stati un punto di riferimento per il Veneto e Venezia».

L'europarlamentare vicentina Alessandra Moretti rincara la dose: «Constatiamo con amarezza la (ir)rilevanza del Veneto per il Partito Democratico nazionale: nessun ministro, nessun viceministro e nessun sottosegretario sono espressione della nostra regione. Il Veneto continua ad essere una regione tenuta ai margini con evidente mortificazione dei militanti e dei nostri amministratori locali che ogni giorno dimostrano competenza, serietà e attaccamento ai nostri valori».

La veronese Anna Maria Bigon e il trevigiano Andrea Zanoni rinfocolano la polemica da un Consiglio regionale in cui il Pd non aveva ancora smaltito la batosta dell'11,9%: «Il Partito Democratico aveva il dovere di portare fino in fondo la richiesta di nominare sottosegretari veneti. Anche la nomina dei ministri ha visto svantaggiato il Pd veneto: abbiamo 4 ministri tutti rappresentanti di altre forze politiche. Così non va, non dobbiamo difendere il Veneto per interessi di bottega o di campanile ma perché la costruzione di una alternativa per l'Italia passa necessariamente anche dalla costruzione di una forte alternativa per il Veneto».

IL CONGEDO

Evitano invece le polemiche i tre ormai ex sottosegretari. «Il rammarico per l'assenza, politicamente rilevante, di esponenti del Pd nel governo in rappresentanza di un territorio importante come il Nordest e il Veneto, prescinde del tutto dalla mia persona», puntualizza Baretta. Sobrio è anche il congedo di Martella: «Siamo in una fase politica straordinaria, che dobbiamo interpretare con uno spirito nuovo e costituente per una ricostruzione del Paese. Per quanto mi riguarda, ho avuto la possibilità di servire il Paese in un momento difficile come questo, penso di averlo fatto con disciplina e onore e ottenendo qualche risultato a livello italiano, veneto e veneziano. Ora rivolgo un augurio di buon lavoro a tutti». Variati si consola così: «Torno alla mia Vicenza, agli affetti che lì coltivo, al calore dei miei concittadini che non è mai venuto meno». Zero più zero, fa ineluttabilmente zero. E tanta nostalgia per i tempi in cui Da zero a tre era il triplo album che Renato Zero chiudeva con Salvami!: una canzone che pare il grido di aiuto del Pd veneto.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA