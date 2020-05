LA DELIBERA

VENEZIA Pur con tutti gli scongiuri del caso, il Veneto è già pronto per un'eventuale ripresa del contagio. È stato infatti predisposto il Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici, contenuto in una delibera che è stata proposta dall'assessore Manuela Lanzarin ed è stata approvata dalla Giunta regionale. Sulla base dell'esperienza maturata in questi tre mesi, il programma prevede la rapida attivazione di 2.588 posti letto: 840 in Terapia Intensiva, 663 in Pneumologia e 1.085 in Malattie Infettive.

Si tratta di un numero quasi triplo rispetto a quello fissato il 14 maggio 2019, quando Palazzo Balbi aveva varato le schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie. Su un totale di 17.955 posti, distribuiti nei nosocomi pubblici e privati accreditati, ne erano stati previsti 559 in Terapia Intensiva (più altri 2 per pazienti provenienti da fuori regione), 147 in Pneumologia e 261 in Malattie Infettive. Un anno fa, un'altra èra. Dopo l'esplosione dell'emergenza Coronavirus, lo scorso 1° marzo il ministero della Salute aveva disposto un aumento del 50% dei letti in Terapia Intensiva e del 100% in Pneumologia e Malattie Infettive, tanto che il 15 marzo la Regione aveva emanato il Piano di emergenza ospedaliera Covid-19, «finalizzato ad assicurare che l'intero sistema ospedaliero fosse in grado di affrontare l'ipotesi di maggior pressione possibile».

Ecco dunque l'ossatura che diventerà un modello per i prossimi mesi. Da una parte era stato deciso «un incremento dell'offerta di posti letto aggiuntivi, potenziando la capacità degli ospedali Hub e attrezzando ulteriori posti letto di area intensiva e semintensiva respiratoria, ritenendo di fondamentale importanza la presenza di questi ultimi al fine di consentire la corretta selezione dei pazienti da destinare all'assistenza intensiva e di malattie infettive». Dall'altra era stata rimodulata «l'offerta ospedaliera prevedendo l'individuazione di ospedali interamente dedicati a pazienti Covid-19» e coinvolgendo anche «alcune strutture ospedaliere private accreditate». In questo modo erano stati ricavati 825 posti in Terapia Intensiva, 383 in Pneumologia e 1.777 in Malattie Infettive, per un totale di 2.985.

Si legge ora nella delibera, approvata il 5 maggio: «Alla data attuale si ritiene sia stato superato il numero massimo di posti letto occupati da pazienti Covid-19 ma il periodo di allerta pandemica non è concluso e, tra le azioni da definire nel periodo successivo al picco, come indicato dall'Oms, è prevista la pianificazione e coordinamento di risorse aggiuntive e capacità in caso di possibili ondate future». Di qui il piano B per l'autunno, o quando (e se) sarà, fondato su tre tipologie di posti: previsti dalle schede, aggiuntivi su richiesta del Coordinamento regionale di emergenza urgenza e riconvertibili in fase emergenziale. Dei 2.588 letti complessivamente programmati, 91 afferenti alla Pneumologia dovranno essere «ad elevato carico assistenziale», con caratteristiche di dotazione tecnologica che dovranno essere definite dal direttore generale Domenico Mantoan; inoltre fino a 1.413 unità potranno essere riconvertite «dall'utilizzo di blocchi operatori/recovery room degli ospedali dedicati all'emergenza», com'è successo durante l'epidemia.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della delibera sul Bur, avvenuta martedì, i dg delle Ulss dovranno predisporre i propri piani aziendali per l'attuazione del programma, individuando il fabbisogno di dotazione strumentale, di personale straordinario e di formazione necessaria. Gli acquisti di attrezzature saranno valutati dalla Commissione regionale per gli investimenti tecnologici e in edilizia. Invece il programma formativo sarà curato dalla Fondazione scuola di sanità pubblica, secondo tre direttrici: formare personale sanitario «con specifiche competenze in ambito di terapia intensiva e semi intensiva», prevedere attività capillare «per la prevenzione e gestione del rischio anche nelle strutture sociosanitarie territoriali» e insegnare l'utilizzo «degli strumenti di telemedicina e telemonitoraggio a disposizione».

Angela Pederiva

