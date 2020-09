Dice di aver ereditato la passione per la politica, «un bellissimo dono», dal compianto nonno Guido. Non a caso è a lui che Elena Ostanel ha voluto dedicare la propria elezione in Consiglio regionale, grazie alle 4.488 preferenze riscosse con la lista Il Veneto che Vogliamo a supporto di Arturo Lorenzoni. «In Regione non entrerà una candidata promette ai suoi sostenitori ma un movimento intero. Perché (ormai avrete la nausea a furia di sentirmelo ripetere) le cose accadono solo se le costruiamo insieme. Se abbiamo la possibilità di esporci, di partecipare, e decidiamo di non tirarci indietro. Se siamo consapevoli che qualsiasi cambiamento vogliamo vedere nella società, deve iniziare da noi. Se pensiamo la politica come un percorso inclusivo che crea legami nuovi, che fa crescere. Se riportiamo al centro le relazioni e una politica umana. Se cerchiamo soluzioni ascoltando chi i problemi li vive sulla propria pelle». Trevigiana di nascita e padovana di adozione, la 37enne è ricercatrice allo Iuav di Venezia, dove si occupa di rigenerazione urbana, disuguaglianze e cittadinanza attiva.

All'attivo Elena Ostanel ha il servizio civile con i Medici con l'Africa Cuamm, l'impegno in Legambiente e un'esperienza da consigliere comunale.

