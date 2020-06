LA DECISIONE

VENEZIA La Regione Veneto si prepara a uno scontro con il Governo Conte e, soprattutto, con il ministro ai Trasporti Paola De Micheli. Il motivo? La decisione presa a Roma di dimezzare la capienza del trasporto pubblico locale - treni, autobus, tram, vaporetti - per garantire il distanziamento sociale e, quindi, evitare l'effetto droplet, sta causando non pochi problemi in tutte le città e in tutti paesi. Ci sono autobus che tirano dritto alle fermate perché non possono caricare più nessuno e la gente resta a terra. Lo stesso dicasi a Venezia con i vaporetti necessari per raggiungere le isole. Ma è in sofferenza anche il trasporto privato, dai taxi agli Ncc, il noleggio con conducente. Ma siccome il dialogo sull'asse trasportistico Venezia-Roma appare difficile, il Veneto ha deciso di fare da sé, a costo di andare allo scontro. Perché Roma ha dato delle linee guida restrittive, mentre il Veneto le vuole allargare. Come? Riportando i mezzi alla capienza originaria, quella dell'omologazione, rendendo obbligatorio solo l'uso delle mascherine. Tradotto: un pullman ha 50 posti? Si sale in 50 ma con bocca e naso tappati.

«Stiamo inviando al Comitato Tecnico Scientifico regionale una proposta di ordinanza per il trasporto pubblico locale, dopo averne inviata già una sul trasporto privato - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia - È ovvio che questa seconda ordinanza è più impegnativa, perché va a cozzare con il Decreto del presidente del pcm. La filosofia che vorremmo portare è quella di poter portare un numero di persone pari alla capienza del mezzo omologata, senza distanziamenti o riduzioni, purché si indossi la mascherina, come avviene in giro per l'Europa. In auto i non conviventi possono tranquillamente viaggiare insieme, se indossano la mascherina: non si capisce perché questo non possa avvenire in autobus o in treno».

Intanto TeleVirus stacca la spina. Che si sia indebolito o, magari, solo nascosto con l'arrivo del caldo, il Covid-19 ora fa meno paura, la fase acuta dell'emergenza sanitaria è passata. E così anche il quotidiano appuntamento con il presidente del Veneto Luca Zaia cessa. Ne ha dato notizia lo stesso governatore: questa settimana non ci sarà la diretta televisiva né sabato né domenica, dopodiché le trasmissioni cesseranno alla fine del mese. «La conferenza stampa terminerà martedì 30 giugno, poi la faremo alla bisogna», ha detto Zaia. Che ha anche salutato e ringraziato Chiara Sipione, l'interprete della lingua dei segno che dallo scorso 25 marzo ha seguito le dirette dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera traducendo per le persone sorde.

