LA DECISIONE

VENEZIA «La proroga al divieto di spostamento tra le regioni fino al 27 marzo prossimo sancisce la fine alla stagione turistica invernale. Ora si pone l'esigenza di intervenire velocemente, mettendo ristori e indennizzi immediati a disposizione delle attività del settore. Per far conoscere da vicino le difficoltà che sta attraversando anche la nostra regione, fino al 2019 la più turistica d'Italia, porterò i dati e le stime relative al calo del fatturato all'attenzione del ministro Garavaglia già nell'incontro convocato per domani, 24 febbraio, con gli assessori regionali».

È questo il commento dell'assessore regionale al Turismo Federico Caner al provvedimento contenuto nel Decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri che ha di fatto prolungato di più di un mese il divieto di oltrepassare i confini regionali.

«Come ho già avuto modo di dire in passato - prosegue l'assessore Caner - non spetta a noi entrare nel merito delle decisioni prese che possiamo solo rispettare. Abbiamo però tutti avuto modo di leggere i dati relativi all'andamento turistico della nostra regione che, prima dello scoppio della pandemia, aveva fatto registrare un vero e proprio record con 71 milioni di presenze annue. Presenze che alla fine dell'anno sono scese a 32,5 milioni. Un tonfo che si traduce nella chiusura di attività e nuove perdite di posti di lavoro».

IL CROLLO

Oltre alle presenze turistiche anche la disoccupazione era contenuta. Ricordando che in Veneto, la regione che fino all'anno scorso aveva il tasso più basso di disoccupazione pari al 6,6%, la filiera del turismo comprendeva oltre 30mila imprese e occupava oltre 163mila persone.

«Davanti però a questa situazione - conclude Caner - la strada maestra appare una sola: quella di un piano vaccinale molto più rapido rispetto a quello che stiamo vivendo. Inoltre alla tempestività delle decisioni - conclude - dovrà corrispondere una chiara e tempestiva comunicazione al settore, evitando così di ripetere errori come quello commesso con gli operatori del mondo della montagna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

