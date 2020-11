LA DECISIONE

VENEZIA I veneziani resteranno a Venezia, i padovani a Padova, i trevigiani a Treviso. Gli sconfinamenti - anche se solo nei fine settimana - non saranno più consentiti, da un Comune all'altro non ci si potrà più muovere. Divieto di uscita dal Comune di residenza: sarebbe questo il fulcro dell'ordinanza che il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, si appresterebbe a firmare tra oggi e domani, in modo da far scattare la prescrizione già da venerdì. Visto che i cittadini - non tutti, ma molti - si sono lasciati andare gremendo piazze e spiagge, ecco il divieto: se non avete senso civico, se non riuscite a capire che gli assembramenti causano aumento di contagi e il coronavirus galoppa rischiando di mandare in tilt il sistema sanitario, allora eccovi gli stop. Che poi sarebbero solo una anticipazione di quanto potrebbe accadere su disposizione governativa, visto che la classificazione delle Regioni potrebbe essere rivista diventando tutti rossi o, ben che vada, arancioni. «Mi sto concordando con le Regioni gialle confinanti, l'Emilia-Romagna e il Friuli Venezia Giulia - ha detto Zaia - per redigere ordinanze in linea sulle misure restrittive, non coercitive ma che vogliono fare in modo che il lavoro nella zona gialla possa essere d'aiuto agli operatori della sanità».

L'INCONTRO

Zaia ha delineato i contenuti della bozza di ordinanza nell'incontro tenutosi ieri pomeriggio tra l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, e i sindaci dei sette Comuni capoluogo del Veneto. Al netto di sensibili posizioni personali - c'è chi vorrebbe tenere tutto aperto, chi vorrebbe chiudere tutto - alla fine si è trovata un'intesa sulle possibili restrizioni. L'idea è che da venerdì in Veneto nessuno possa più uscire dal Comune di residenza quantomeno nei weekend. Disposizioni analoghe potrebbero essere prese dai governatori dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. L'obiettivo è semplice: evitare gli assembramenti, evitare che la gente si riversi sulle spiagge a Jesolo o in montagna sul Nevegal, come successo domenica scorsa. Perché assembramenti equivalgono a maggiori possibilità di contagio e più contagio significa riempire ancora di più gli ospedali. Si tenga conto che se Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna venissero declassate - come pare - da zone gialle ad arancioni, in base all'ultimo Dpcm sarebbe comunque vietato spostarsi da un Comune all'altro.

L'INTESA

Sembra che tutti siano d'accordo. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «Dobbiamo essere estremamente attenti per evitare possibilità di contagio. Per questa ragione con i governatori dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del Veneto Luca Zaia, stiamo ipotizzando e studiando misure per ridurre al massimo le possibilità di assembramenti, cercando di non toccare le attività economiche, già gravemente colpite dalla pandemia e dalle misure restrittive già in essere». Il sindaco di Padova, Sergio Giordani: «Serve la massima coesione istituzionale per affrontare la gestione dell'epidemia con le scelte necessarie ad evitare di rendere, a medio periodo, ingestibile la situazione negli ospedali. Così come tra istituzioni locali, anche tra Regione e sindaci dei Comuni capoluogo serve collaborazione e sinergia. È il momento di compiere insieme le scelte giuste per tutelare la salute pubblica e in particolare riguardo ai prossimi fine settimana, serviranno misure chiare ed omogenee per contenere, e se possibile eliminare, il fenomeno degli assembramenti. Chi trova tempo per le polemichette locali, significa che di tempo ne ha da perdere. La Regione meglio di qualsiasi altro conosce i dati epidemiologici del nostro territorio e la situazione negli ospedali, sia attuale, che in proiezione. Quindi non ho motivo di dubitare che se alcune misure saranno adottate nei prossimi giorni esse saranno calibrate su questa esigenza primaria, la salute, e quindi avranno senz'altro il mio sostegno senza polemiche». Il sindaco di Treviso, e presidente di Anci Veneto, Mario Conte, già l'altro giorno aveva anticipato il suo sostegno: «Troppa gente in giro, i sindaci da soli non sono in grado di fare molto. Se Zaia deciderà di adottare maggiore restrizioni mi troverà favorevole e lo appoggerò».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA