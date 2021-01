LA DECISIONE

VENEZIA I ragazzi delle scuole superiori del Veneto dopo la Befana non torneranno in classe. Non ci saranno né percentuali né alternanza. Sarà solo Dda, didattica a distanza. E fino al 31 gennaio. La decisione è stata presa con una ordinanza il governatore Luca Zaia. E lo stesso ha fatto Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. Idem le Marche. Ma la competenza sulla scuola non era del livello centrale? Motivi di salute pubblica, ha risposto Zaia, spiegando che, a dispetto delle ultime due settimane di restrizioni, «in Veneto le curve dei contagi non crescono, ma neanche calano». «In presenza si ripartirà a febbraio, con il secondo quadrimestre, se non ci sono stravolgimenti della situazione pandemica», ha detto Fedriga.

La decisione del presidente della Regione del Veneto ha suscitato le critiche della Cgil e della Rete Studenti Medi, anche perché altrove sono state prese misure di segno opposto: la Provincia autonoma di Bolzano ha previsto dal 7 gennaio il ritorno alla didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, mentre la Campania ha optato per un ritorno graduale. Ogni regione, in pratica, fa da sé. Ma soprattutto è stato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, a puntualizzare: «Chi sposta in avanti l'apertura delle scuole allora deve spostare anche la riapertura delle altre attività». Così, durante la riunione notturna del consiglio dei ministri, è spuntata l'ipotesi di mediazione: apertura rinviata al 18 gennaio per le Regioni con indice di contagio alto.

LE MOTIVAZIONI

Come va interpretata l'ordinanza veneta se il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina insiste per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori? «Non ci sono problemi politici, figuriamoci se faccio una ordinanza per fare un dispetto al ministro», ha detto Zaia. La ragione, ha spiegato, è nel mancato stop ai contagi: «Non ci sembra prudente con questa situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Abbiamo rispettato tutte le restrizioni ma i risultati non si vedono. Per cui qualche elemento che non ci torna c'è, non torna a noi, e non torna nel mondo scientifico. La situazione sta degenerando, bisogna rispondere con misure ad hoc». Numeri alla mano, il direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor, ha detto che l'incidenza dei contagi è maggiore nelle scuole superiori: «Ogni volta che troviamo un positivo in una classe, nel 25% dei casi ne troviamo un altro. Se negli asili nido l'incidenza è del 13%, nella scuola secondaria si arriva al 28%».

Differenti le reazioni, a partire dal ministro Boccia: «Se si sposta l'apertura delle scuole a fine gennaio e si mantiene l'apertura dello sci il 18 gennaio c'è qualcosa che non va». «Restìa a limitare qualunque altra attività, la Regione Veneto quando invece si tratta della scuola decide chiusure alla velocità della luce. E nel frattempo gli assessori regionali continuano a parlare di bagno di sangue economico se non si riaprono le piste da sci», ha protestato la Cgil con Silvana Fanelli e Marta Viotto. «Non è rispettoso comunicare la proroga della chiusura delle scuole con soli tre giorni di anticipo, vogliamo un piano serio, costruito insieme alle parti in causa, con dei progetti a lungo termine», ha aggiunto Martina Buffolo, della Rete degli Studenti Medi del Veneto. «Bene la decisione del Veneto - ha detto il senatore Udc, Antonio De Poli -. Il Governo faccia altrettanto. Su un tema così importante come la scuola, non è accettabile che ci sia una situazione a macchia di leopardo a livello nazionale».

LA CLASSIFICAZIONE

Cosa succederà con la classificazione a colori dopo l'Epifania? «Dal Governo ha risposto Zaia - abbiamo appreso che c'è la volontà di modificare alcuni parametri, e abbiamo percepito preoccupazione per la terza ondata. Io sostengo, e i colleghi presidente di Regione hanno convenuto, che se la scelta è scientifica non c'è nulla da dire, ma ho aggiunto che lo si faccia in maniera incontrovertibile, e non ci sia il pierino di turno che ti dice che dovresti fare altro». Ossia: «Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico scientifico sono i massimi esperti: decidano». Tutta l'Italia sarà arancione? Lo sarà solo il Veneto? «Non lo so. So che si parla di abbassare l'Rt, l'indice di contagio, a 1, ma l'Rt nazionale già adesso è sopra 1. Tutta l'Italia dovrebbe diventare arancione, tanto più che sono aumentati i contagi anche nelle regioni che hanno fatto più restrizioni». Se i tecnici diranno che il Veneto si tingerà di arancione, da Palazzo Balbi non arriveranno pennellate di rosso: «Faremo quello che decideranno a Roma. Da tenere presente c'è anche il tema dei ristori».

