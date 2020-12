LA DECISIONE

VENEZIA Attenzione ai colori: il Veneto che oggi dovrebbe essere confermato giallo, e che dalla vigilia di Natale potrebbe diventare rosso come il resto d'Italia, da domani all'Epifania sarà un po' arancione. Anticipando il dpcm del premier Giuseppe Conte, ieri il presidente Luca Zaia ha firmato l'ordinanza che dal 19 dicembre al 6 gennaio dispone alle 14 la chiusura dei confini comunali (ma non dei bar e dei ristoranti, né dei negozi). «Evitiamo la commistione di due popolazioni epidemiologiche diverse, senza imporre restrizioni dolorose», ha spiegato il governatore, in riferimento all'obiettivo di favorire al mattino gli sconfinamenti dei forestieri nei centri delle città, invitando i residenti ad andare a fare le spese nel pomeriggio.

IL SORPASSO

Vedendo che la decisione del Governo sarebbe slittata a oggi, Zaia è andato in sorpasso, accelerando anche sulla pubblicazione del provvedimento già in serata e incassando il plauso del ministro Francesco Boccia («Ho apprezzato la scelta»). Ha spiegato il presidente della Regione: «Non possiamo aspettare ulteriormente, magari arrivando a lunedì o martedì senza sapere ancora cosa succederà». Considerazioni condivise con gli omologhi della Lega, e con il segretario Matteo Salvini, nel comprendere «fino in fondo le ansie e il disorientamento dei cittadini». A proposito di colleghi leghisti, Attilio Fontana si è preso una piccola rivincita comunicativa, dopo mesi di sconfitte nel confronto fra i due modelli: «Purtroppo per Zaia la situazione del Veneto è un po' peggiore della Lombardia. Credo che noi abbiamo dei buoni numeri, quindi ci possiamo permettere di non restringere ulteriormente».

LA RESPONSABILITÀ

Invece il Veneto non può più rinviare le misure, che la prossima settimana potrebbero essere assorbite da quelle del Governo, ma che intanto entrano in vigore. «È un sacrificio ha riconosciuto Zaia ma è anche la volontà di dire che, se non facciamo qualcosa in questa fase, rischiamo di ritrovarci a gennaio in grosse difficoltà. Meno di questo oggettivamente non si poteva fare, più di questo voleva dire andare verso chiusure totali. È una zona arancione ridotta, un atto di responsabilità». «Reciproca, fra le istituzioni e i cittadini», ha aggiunto Francesca Russo, direttore regionale della Prevenzione, che ha proposto a Zaia questa soluzione dopo aver analizzato la situazione epidemiologica del Veneto: «Siamo in una condizione di plateau (pianoro, ndr.), non abbiamo avviato il percorso di discesa dell'incidenza che invece speravamo di intraprendere. Comunque l'Rt viene stimato fra 0,96 e 1,07, per cui dovremmo restare nella fascia di rischio giallo. Limitando la compresenza di persone, puntiamo a contrastare la diffusione del virus. Ne vedremo gli effetti dopo le feste».

LE REAZIONI

Il leghista Mario Conte, numero uno di Anci Veneto, ha assicurato collaborazione: «I sindaci sono pronti a fare la loro parte». Il deputato forzista Dario Bond ha invece espresso perplessità: «È un provvedimento che ammazza l'economia, soprattutto quella dei piccoli Comuni di montagna». Ha concordato l'ex candidata governatrice Simonetta Rubinato (Veneto Vivo): «Con le rincorse e mezze misure non si argina la diffusione dei contagi, si complica soltanto la vita ai veneti». Il gruppo regionale del Pd ha definito il testo «tardivo e confusionario», dopo che il segretario Alessandro Bisato con i referenti dem della sanità aveva chiesto «misure restrittive per il Veneto già dal 20 o al massimo dal 24 dicembre» ai sottosegretari Pier Paolo Baretta, Andrea Martella e Achille Variati. Quest'ultimo è tornato a chiedere «chiarezza sui numeri delle Terapie intensive». Replica di Zaia: «Chi ha dubbi, vada in Procura».

I VACCINI

Altra polemica sul vaccino. «È volontario e ognuno deve decidere se farlo o no: io lo farò, ma ognuno faccia quello che pensa», ha dichiarato Zaia, precisando di non voler condizionare nessuno. «Dia un messaggio chiaro e non strizzi l'occhio ai no vax», ha commentato la deputata renziana Sara Moretto.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

