LA DECISIONE

ROMA Sembrava un'impresa impossibile e invece su sollecitazione del Garante della privacy, Tik Tok, il social network amato da milioni di giovanissimi, adotterà misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età. La piattaforma ha anche annunciato che avvierà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli su alcune cautele indispensabili nell'uso del social. È stato Tik Tok a comunicarlo al Garante della Protezione dei dati personali, dopo l'apertura di un'istruttoria a dicembre e il provvedimento di blocco, per via d'urgenza, delle settimane scorse.

IL BLOCCO

Dal prossimo 9 febbraio Tik Tok bloccherà tutti gli utenti italiani chiedendogli di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l'app. Se l'utente ha meno di 13 anni, l'account verrà rimosso. Per identificare con ragionevole certezza gli utenti sotto i 13 anni, successivamente a questa prima verifica, la società si è impegnata a valutare ulteriormente l'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Poiché l'individuazione di tali soluzioni richiede un bilanciamento tra la necessità di accurate verifiche e il diritto alla protezione dei dati dei minori, la società si è impegnata ad avviare con l'Autorità privacy dell'Irlanda - Paese nel quale la piattaforma ha fissato il proprio stabilimento principale - una discussione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale a fini di «age verification».

A seguito dell'intervento del Garante, dal 25 gennaio, Tik Tok ha anticipato l'introduzione direttamente nell'app di un pulsante che permette agli utenti di segnalare rapidamente e facilmente gli iscritti che sembrino avere meno di 13 anni. Tutto ciò, chiarisce il Garante, sarà in aggiunta alle attuali misure esistenti. TikTok si è anche impegnata a duplicare il numero dei moderatori di lingua italiana dei contenuti presenti sulla piattaforma. Inoltre, prosegue il Garante nella nota, dal 4 febbraio Tik Tok lancerà una campagna informativa sia sulla app che su altri canali. Sulla app, la società invierà notifiche push agli utenti prima di bloccarli, e li informerà sul requisito dell'inserimento dell'età. Verranno pubblicati anche dei banner per fornire link con informazioni sugli strumenti di sicurezza e su come cambiare le impostazioni del profilo da «pubblico» a «privato».

LA CAMPAGNA

Sul web e sulla carta stampata la campagna si rivolgerà specificamente ai genitori, ribadendo, tra l'altro, il limite di età per l'iscrizione alla piattaforma. Infine, a beneficio degli utenti minori, Tik Tok migliorerà il riassunto della propria Informativa Privacy sull'app per gli utenti minori di 18 anni, in modo tale da spiegare, in modo accessibile e coinvolgente, i tipi di dati che raccoglie e come essi vengono trattati. Allo scopo di rafforzare l'azione di tutela nei confronti dei più piccoli, il Garante per la privacy avvierà sulle tv nazionali, in collaborazione con Telefono Azzurro, una campagna di sensibilizzazione con l'obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a Tik Tok.

LE ACCUSE

Lo scorso dicembre, il Garante aveva aperto un'istruttoria sulla piattaforma muovendo alcune contestazioni e dando al social 30 giorni di tempo per presentare memorie difensive.

La prima accusa riguardava le modalità di iscrizione dei minori di 13 anni che, fornendo una data di nascita falsa, e senza alcun controllo, non incontravano alcun ostacolo e potevano entrare nella community. Poi la questione privacy, sempre riferita ai profili dei più giovani, perché, in automatico, i nuovi iscritti si trovavano senza tutela della privacy e la loro pagina social, con immagini e video, era visibile da chiunque. Quindi il problema dei dati: il Garante chiedeva che fine facessero e dove venissero custoditi.

I trenta giorni non erano ancora trascorsi, quando, alla fine di gennaio, il Garante è tornato a intervenire. Questa volta con un provvedimento urgente, perché la piccola Antonella Sicomero di 10 anni strangolata da una cinta, sembra che stesse facendo proprio una sfida su Tik Tok. E così l'Authority aveva disposto, con un provvedimento urgente, il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non fosse stata accertata con sicurezza l'età anagrafica. Un provvedimento in vigore fino al 15 febbraio. Ma adesso è stata la stessa piattaforma a rispondere ai rilievi e ad annunciare le nuove misure.

