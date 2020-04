LA DECISIONE

ROMA Sarò la multinazionale americana Abbott, con sede anche a Roma, a fornire all'Italia i kit e i reagenti per i 150mila test sierologici sul coronavirus che cominceranno il 4 maggio. Il bando era stato pubblicato il 17 aprile dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. E proprio lui ieri mattina ha annunciato l'aggiudicazione: «Abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del governo; sono state 72 le aziende che hanno partecipato e quella che è stata scelta offre la migliore soluzione oggi esistente sul mercato». Quanto costano? Nulla. Dice Arcuri: «Il vincitore non solo è quello che ha confermato di avere l'insieme degli otto requisiti di qualità che il Comitato tecnico-scientifico aveva posto alla base di questa gara, ma ha deciso che questi test debbano essere offerti a titolo totalmente gratuito. Dunque siamo riusciti a ottenere la migliore offerta sul mercato oggi esistente e contemporaneamente a non gravare sulle casse dello Stato». Il bando di gara prevedeva, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, «la fornitura urgente di kit del tipo CLIA e/o ELISA per l'effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un'indagine campione sulla diffusione dell'infezione da SarsCoV2».

CAMPIONI

A sorpresa la multinazionale americana, con un test di tipo Clia, ha presentato la proposta per una fornitura gratuita. Abbott Diagnostics è leader mondiale nel campo dei test per le malattie infettive (suo il primo per l'Hiv). Secondo Arcuri ora sarà possibile accelerare con la grande indagine di sieroprevalenza, che, aveva spiegato il ministro Roberto Speranza, «ci permetterà di capire il livello di diffusione del virus nel Paese e di pianificare le prossime fasi e il ritorno all'attività». I 150mila kit saranno distribuiti alle regioni che, a loro volta, effettueranno i test su un campione rappresentativo, che sarà scelto in collaborazione con Istat e Inail, perché dovrà includere le varie fasce di età («sarà strutturato per anagrafe, zona, censo»). Visto che la fase due, con le prime aperture, comincerà il 4 maggio, l'esito non influenzerà le decisioni iniziali, ma servirà successivamente a valutare quante persone in Italia sono venute a contatto con il coronavirus. I test vanno a ricercare la presenza degli anticorpi (IgM e IgG), per comprendere non solo se c'è una positività in corso (ma servirà comunque la conferma con il test molecolare, vale a dire il tampone), ma se la persona è stata infetta e si è negativizzata. Vi saranno responsi statistici molto differenti da regione a regione: c'è chi prevede il 10 per cento in Lombardia, ma l'1-2 per cento nel Sud. Arcuri ha anche sottolineato, in parallelo, il valore della app Immuni per il contact tracing: «Non solo sarà pubblica, italiana e rispetterà tutte le norme sulla privacy, ma progressivamente arriverà a essere costruita intorno al diario sanitario di tutti i cittadini che intenderanno utilizzarla: sarà uno strumento non solo di informazione e alert ma di politiche sanitarie da remoto».

