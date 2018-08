CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEROMA Saranno probabilmente poche paginette. All'interno si dovranno inserire le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, ecc.). Se si vorrà, si potrà indicare un fiduciario e anche un suo sostituto. E poi si potrà specificare, firmando in anticipo su eventuali fatti luttuosi, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, a quali trattamenti sanitari si vorrà essere - o non essere - sottoposti in futuro, nel caso in cui non si fosse in grado di esprimersi. Sono le Disposizioni anticipate di...