LA DECISIONEROMA Per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, il governo è pronto a inserire in manovra uno stanziamento di un miliardo di euro. La cifra verrebbe divisa in due tranche, una parte nel 2020 e un'altra nel 2021. Le risorse si aggiungerebbero agli 1,775 miliardi di euro già stanziati dal precedente governo. Dunque il rinnovo del contratto 2019-2021 degli statali, potrebbe contare complessivamente su 2,7 miliardi di euro circa. Una cifra che si tradurrebbe, secondo le prime simulazioni, in un aumento medio di 80 euro...