ROMA Nuovi venti di guerra agitano i cieli del Medioriente. Le compagnie aeree commerciali quindi, non possono far altro che abbandonarli. D'altra parte l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) in serata ha avvertito tutti i Paesi europei di fermare il sorvolo dell'area come misura precauzionale.

Così a partire da ieri gran parte dei voli che abitualmente solcano lo spazio aereo iraniano ed iracheno, ma anche quello sovrastante il Golfo Persico ed il mare dell'Oman, sono stati soppressi oppure hanno visto la propria rotta modificarsi. Cambiamenti che non solo rischiano di allungare i tempi di volo tra i 30 e i 90 minuti per circa 15mila passeggeri ogni giorno, ma anche di mettere in seria difficoltà le aziende - soprattutto quelle che operano connessioni tra l'Europa e l'Asia-Pacifico - che subiranno un significativo aumento dei costi per le proprie tratte. In ogni caso, nulla a che vedere con la prioritaria sicurezza dei passeggeri.

D'altronde, come dimostrano gli attacchi balistici iraniani che hanno colpito le basi americane di al-Asad e di Erbil in Iraq e come forse potrebbe raccontare anche la tragedia dell'aereo della Ukrainian International caduto ieri mattina nei pressi dell'aeroporto di Teheran facendo 176 morti, i cieli di quell'area rischiano davvero di diventare troppo trafficati. E cioè potrebbero riempirsi da un momento all'altro di razzi o di missili, ma anche di droni spia o velivoli militari alla ricerca di nuovi obiettivi sensibili da colpire. Per questo vettori di linea e agenzie nazionali sono corse subito al riparo.

Alitalia, ad esempio, attraverso un suo portavoce ha precisato: «Non abbiamo voli per l'Iran e, per quanto riguarda i collegamenti con Nuova Delhi (India) e con le Maldive, i nostri aerei, così come quelli delle altre compagnie, utilizzano rotte alternative a quelle che sorvolano l'Iraq e l'Iran». Tuttavia la prima a vietare a i voli commerciali di entrare negli spazi aerei controllati da Teheran e da Baghdad è stata la US Federal Aviation Administration. Ieri mattina in una lunga nota l'agenzia che sovrintende l'aviazione civile statunitense ha spiegato come la scelta sia stata dettata dalle «accresciute attività militari e accresciute tensioni politiche in Medioriente che rappresentano un rischio involontario per le operazioni dell'aviazione civile statunitense» che potrebbe restare coinvolta in «possibili errori di calcolo e di identificazione».

Lo stesso hanno fatto in seguito i russi dell'agenzia Rosaviatsia «a causa dei rischi esistenti per la sicurezza dei voli civili internazionali». Queste decisioni hanno poi dato il là un vero e proprio domino. Così Air France, Klm e Lufthansa (rispettivamente compagnie di bandiera francese, olandese e tedesca) hanno iniziato a sopprimere e deviare i propri voli per poi essere seguite dalla compagnia aerea egiziana EgyptAir e quella australiana Qantas ma anche Malaysia Airlines, Air India, Fly Emirates, Singapore Airlines, Air Canada e decine di altri vettori di tutto il mondo. Per ora però, c'è ancora qualcuno che ha deciso di non modificare le rotte. Qatar Airways e Turkish Airlines ad esempio hanno dichiarato che non hanno intenzione di modificare i piani di volo. Mentre British Airways, Virgin Atlantic, Etihad Airways hanno fatto sapere che per il momento - nonostante i ritardi segnalati su molte delle tratte interessate - continueranno a operare sulle rotte tradizionali ma anche che monitorano la situazione in attesa di prendere una decisione definitiva.

E cartina geografica alla mano di nodi da sciogliere in quella porzione di cielo ce ne sono tanti. Da anni, oltre a quelli iraniano e iracheno, i vettori civili non solo considerano off-limits gli spazi aerei della Siria a causa del conflitto in corso ma si tengono anche alla larga dallo Yemen (in cui la guerra civile va avanti fin dal 2015) e dal Nord Sinai dove l'Egitto sta continuando il conflitto a bassa intensità contro i militanti islamisti. Il risultato è che oggi i cieli mediorientali, proprio come la terra che coprono, appaiono come un labirinto in cui è difficile districarsi.

Francesco Malfetano

