LA DECISIONE

ROMA Nessun colpo di scena. Da ieri Luca Palamara non è più un magistrato. I colleghi e i laici della sezione disciplinare del Csm, dopo tre ore di camera di consiglio, hanno deciso per la pena più dura. La più pesante delle sanzioni previste dalla legge, la radazione dall'ordine giudiziario per l'ex pm di Roma, ex segretario dell'Anm (è stato il più giovane) ex componente del Consiglio e, soprattutto, influente esponente di Unicost, la corrente di centro della magistratura travolta dallo scandalo del mercato degli incarichi. Un'ascesa al potere interrotta dalla procura di Perugia con una perquisizione, nel maggio 2019, per un'ipotesi di corruzione (40mila euro incassati per la nomina di Giancarlo Longo alla procura di Gela) poi caduta. Per i togati e i laici, che lo hanno espulso, era lui, ancora imputato in Umbria per altre ipotesi di corruzione, il regista di un sistema occulto che voleva condizionare le decisioni del Csm, pilotando le nomine dei procuratori di Roma e Perugia. Palamara non ci sta, annuncia che continuerà a difendersi, ricorrendo alle sezioni unite della Cassazione e alla Corte europea per i diritti dell'uomo, e ripete di essere solo il capro espiatorio in un sistema malato.

LA CRISI

La trama finita all'esame della sezione disciplinare è emersa attraverso i dialoghi registrati dal trojan piazzato nel cellulare di Palamara per un solo mese. L'episodio più grave è la riunione, nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019, all'Hotel Champagne. Cinque togati (oramai ex componenti del Csm), Luigi Spina, Gianluigi Morlini, Corrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli, discutono con il parlamentare Cosimo Ferri e l'ex ministro Luca Lotti, sulla successione del procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Si chiude così il primo capitolo di una stagione buia per Palazzo dei Marescialli, travolto dallo scandalo. Una crisi istituzionale senza precedenti, cominciata con la diffusione, da parte della procura di Perugia, delle conversazioni captate durante le indagini su Palamara. Lo scandalo del mercato delle toghe, la pubblicazione delle intercettazioni, in cui i consiglieri del Csm si accordavano con la politica per scegliere i vertici degli uffici giudiziari, hanno reso necessario l'intervento, in prima persona, del capo dello Stato. Così si è arrivati alle dimissioni di cinque componenti del Consiglio e del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio. Una vicenda che ha finito per accelerare la riforma dell'organo di autogoverno della magistratura ma che non si è esaurita in quella prima fase. Palamara è andato all'attacco, la copia forense del suo cellulare con le chat e le conversazioni con i colleghi di altre correnti, e con altre toghe che lo hanno isolato, sono ritornate sui giornali. E il mese scorso hanno portato alle dimissioni di un altro consigliere del Csm, Marco Mancinetti. La posizione disciplinare di Palamara è stata separata da quella delle altre toghe, incluso Ferri, che restano sotto procedimento.

LA REAZIONE

Palamara, che ha sempre sostenuto di essere l'ingranaggio di un meccanismo, era in aula al momento del verdetto, ma ha rinunciato alle ultime dichiarazioni. Ha parlato dopo la sentenza, in un luogo simbolico, la sede del partito Radicale: «Porto e porterò sempre la toga nel cuore. Sono consapevole di aver pagato io per tutti, per un sistema che non funziona, che è obsoleto e superato». Ma annuncia di non volersi arrendere: il prossimo passo sarà il ricorso alle sezioni Unite della Cassazione, poi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per la compressione dei diritti della difesa, facendo riferimento all'esclusione dei testimoni: solo sei rispetto ai 133, tra ex ministri, presidenti emeriti della Corte costituzionale, magistrati, ex vicepresidenti del Csm, consiglieri giuridici del Quirinale, che l'ex pm avrebbe voluto in aula, sono stati ammessi. Sei udienze in tutto e la bocciatura dell'istanza sull'inutilizzabilità delle intercettazioni che, secondo l'incolpato, coinvolgendo due parlamentari, non potevano essere registrate e comunque trascritte. Ed è il partito Radicale, adesso, a chiedere una Commissione di inchiesta sull'affaire Palamara. «Ci attiveremo con i capigruppo di Camera e Senato perché ci sia una risposta a questa nostra richiesta» annuncia il segretario del partito Maurizio Turco.

Durissima la reazione della Camere penali: «La radiazione dalla magistratura di Luca Palamara - commenta il presidente Gian Domenico Caiazza - ha le stimmate ipocrite del capro espiatorio, sacrificato in realtà per salvare dal peggio innanzitutto i sacerdoti officianti. Questo non è l'esito di un procedimento disciplinare degno di questo nome, è piuttosto un esorcismo. In genere, tuttavia, sacrifici ed esorcismi non servono a granché, e ce ne renderemo conto in tempo assai brevi».

Valentina Errante

