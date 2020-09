LA DECISIONE

ROMA Il verdetto è arrivato ieri ed è definitivo. Luca Palamara è fuori dall'Associazione nazionale magistrati di cui è stato presidente: il suo ricorso contro l'espulsione per gravi violazioni del codice etico, che era stata decretata il 20 giugno scorso dal Comitato direttivo centrale, è stato respinto. L'assemblea delle toghe ieri si è riunita a ranghi ridotti: hanno partecipato alla seduta in poco più di un centinaio, a fronte di settemila iscritti. Il pm romano, già sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e imputato a Perugia per corruzione, si era difeso sostenendo di non avere mai «venduto» il suo ruolo di magistrato e di non sentirsi «moralmente indegno», nonostante gli errori commessi. Ma la sua versione non è stata condivisa, anzi. Da alcuni colleghi un passaggio è stato giudicato offensivo: Palamara, riferendosi alla propria esperienza negli uffici giudiziari, l'ha definita da «scribacchino degli atti». La votazione è stata netta: un solo voto a favore del ricorso, 111 voti contrari e una scheda bianca.

LA REAZIONE

«Da magistrato e da cittadino che crede profondamente nel valore della giustizia equa ed imparziale ribadisco che le decisioni devono essere rispettate - ha commentato il pm romano - Con altrettanta forza ribadisco di non aver mai barattato la mia funzione. Auguro buon lavoro all'Anm nell'auspicio che torni ad essere la casa di tutti i magistrati». Il verdetto dell'Anm sarà il primo di una lunga serie in relazione ai procedimenti scaturiti dallo scandalo del mercato delle toghe, che ha travolto prima la procura di Roma e poi il Csm, svelando accordi sottobanco tra politica e magistratura per controllare le nomine ai vertici degli uffici giudiziari. Oltre al processo di Perugia, nel quale Palamara è accusato di aver ricevuto soggiorni e viaggi dall'imprenditore Fabrizio Centofanti, il pm è già a giudizio davanti al Csm per la riunione all'Hotel Champagne con cinque togati - che si sono dimessi - e con i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri. In occasione di quell'incontro, il trojan nel cellulare del magistrato romano ha captato le conversazioni sulla nomina del procuratore di Roma. Sulla base delle chat contenute in quel telefono, inoltre, sono stati aperti 3 nuovi procedimenti penali e 6 disciplinari, come ha rivelato ieri lo stesso Palamara.

