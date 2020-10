LA DECISIONE

PORDENONE La corsa del virus in Friuli Venezia Giulia (ieri si sono registrati 340 casi, mai un'impennata così drammatica dall'inizio della pandemia) riporterà metà degli studenti delle scuole superiori e delle università alla didattica a distanza. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ieri sera ha emanato una nuova ordinanza che prevede la flessibilità nell'insegnamento attraverso un'alternanza tra le lezioni in presenza in classe e le lezioni online a casa. Per gli istituti superiori viene fissata una quota del 50 per cento a rotazione. Nelle aule universitarie invece non ci potrà essere più di 40 per cento degli studenti a seguire i corsi in presenza. Con la priorità, ma questo potranno valutarlo gli atenei, per le matricole. In presenza invece tutte le attività laboratoriali e di ricerca. Il provvedimento scatterà mercoledì 28 ottobre e avrà validità fino al 13 novembre.

«Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie - si legge nell'ordinanza firmata da Fedriga - devono adottare, con ricorso alle misure di flessibilità per una quota non inferiore al 50% a livello di ciascun istituto, la didattica digitale integrata, in modalità alternata alla didattica in presenza. Le stesse scuole nella loro autonomia sono chiamate a individuare le misure che riterranno più idonee, tenuto conto dell'organico e del contesto organizzativo interno, garantendo la proporzionalità e l'adeguatezza dello svolgimento dell'insegnamento». Il provvedimento detta anche i criteri da rispettare. Il primo sarà quello dell'alternanza «su base settimanale per singole classi della didattica in presenza e di quella in modalità digitale integrata». L'omogeneità di trattamento tra le classi «nell'utilizzo delle due modalità - si legge ancora - con l'eccezione delle classi del primo e dell'ultimo anno di ogni tipologia di indirizzo, per le quali si privilegia nell'organizzazione delle lezioni una maggiore attività in presenza». Inoltre le Università degli Studi di Trieste e di Udine e la Sissa di Trieste dovranno adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa e tenuto conto della differenziazione delle discipline, per una quota non inferiore al 60% degli iscritti, la didattica a distanza garantendo nelle rispettive sedi una compresenza di studenti non superiore al 40%. Una percentuale in aula, dunque, ancora inferiore rispetto a licei e istituti tecnici e professionali. Sono escluse dal contingentamento le attività laboratoriali, le attività di ricerca, il terzo livello della formazione e i master. Nell'organizzazione delle lezioni, le Università e la Sissa dovranno inoltre valutare se privilegiare l'attività in presenza delle matricole.

E sempre ieri, rispetto a un peggioramnto della situazione sanitaria anche oltre confine, l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha chiesto al governo di chiudere i valichi minori al confine con la Slovenia. «Con la Slovenia che certifica una situazione difficile sul contenimento del virus - ha detto - è illogico pensare di non prendere misure altrettanto severe con clandestini che attraversano i Balcani per giungere sul nostro territorio. Se già è intollerabile l'immigrazione clandestina in tempi normali, oggi non è proprio concepibile». Sul tema è intervenuta anche Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia: «Quando, nel marzo scorso, l'epidemia cominciò a diffondersi nel nostro Paese la Slovenia non esitò a chiudere unilateralmente i confini con l'Italia. Ora che la diffusione del Covid torna a crescere nuovamente coinvolgendo prepotentemente anche la Slovenia verrebbe voglia di chiedere al governo italiano la chiusura dei confini con la Slovenia. Ma - aggiunge la forzista - non lo faremo: ci basterebbe che il governo di Lubiana trovasse l'umiltà di ammettere la forzatura del marzo scorso e rafforzasse i controlli sui transiti della rotta balcanica».

Davide Lisetto

