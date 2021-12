LA DECISIONE

PADOVA È la peggiore del Veneto per numero complessivo di contagi ed è la quarta peggiore d'Italia per incidenza del virus. Ma Padova è anche una delle province dove il movimento No Pass è particolarmente caldo con 29 manifestazioni organizzate da luglio a oggi. Adesso però arriva la stretta: il prefetto Raffaele Grassi ha stabilito il divieto dei cortei e quello previsto per oggi pomeriggio si trasformerà in un semplice presidio statico. «Queste manifestazioni stanno provocando disagi, malumori e pericoli per la salute - è la netta posizione del prefetto - Adesso vanno limitate».

LA POSIZIONE

Già l'altro ieri il sindaco Sergio Giordani aveva anticipato la linea auspicando uno stop totale alle manifestazioni. Giovedì si è svolto il comitato per la sicurezza pubblica e ieri la prefettura ha comunicato ufficialmente la decisione: «Sono state date precise indicazioni al questore - si legge nella nota ufficiale - di procedere ad attente e rigorose valutazioni adottando caso per caso i divieti e le prescrizioni più opportune per garantire che l'esercizio del diritto di manifestare si possa svolgere in un contesto di pacifica convivenza civile, rispettoso della salute e dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Poi il prefetto entra nel merito: «Si è preso atto della necessità di salvaguardare in primis la salute pubblica poiché il più delle volte non vengono rispettati il distanziamento e l'uso della mascherina - spiega - A ciò si aggiunga una sensibile insofferenza per i disagi che le manifestazioni generano sulla comunità, anche a causa dei notevoli rallentamenti del traffico in un periodo delicato quale quello delle festività natalizie. Insofferenza che può determinare, come già accaduto, tensioni per l'ordine pubblico».

Se i dati sulla pandemia peggioreranno ancora non è escluso che possa arrivare un'ulteriore stretta vietando per motivi di salute pubblica qualunque manifestazione.

LE REAZIONI

Il sindaco sposa la linea: «Le autorità sanitarie mi confermano l'aumento preoccupante dei contagi. Per questo ho chiesto a prefetto e questore di intervenire. Quella che è stata presa è una decisione prudenziale e incontra il consenso dell'enorme maggioranza dei padovani».

Soddisfatte anche le associazioni di categorie Ascom, Confesercenti, Appe e Acc: «Siamo ad un passo dalla zona gialla e bisogna pensare a sconfiggere il virus. I commercianti hanno già perso fin troppo perché i clienti davanti a queste manifestazioni si allontanavano».

I No pass però non arretrano e oggi saranno nuovamente in strada a manifestare: non ci sarà il corteo ma è confermato il raduno dalle 15 in piazza Sartori, in centro città. E dai vertici del gruppo Veneto No Green pass arriva l'appello: «Vestitevi di nero, se avete gli anfibi meglio. Saremo un esercito, l'esercito che salverà il mondo. Speriamo tra noi ci sia qualcuno che ha fatto il militare».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA