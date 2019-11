CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONENEW YORK Ne parlava da vari mesi, ma i capi del Pentagono si erano detti contrari e avevano tentato di dissuaderlo: «Daremmo un cattivo esempio» avevano sostenuto. Donald Trump ha deciso di non dar loro retta e ieri ha annunciato la grazia per tre militari accusati di aver commesso crimini di guerra. Si tratta del tenente dell'esercito Clint Lorance, del Navy Seal Edward Gallaher e del maggiore dei Berretti Verdi Matt Golsteyn. Lorance era in prigione da sei anni, condannato a 19 anni per aver dato ordine al suo plotone in...