CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEMESTRE È ufficiale: Forza Italia non voterà Marcello Foa alla presidenza della Rai. E non voterà nemmeno il Decreto Dignità, un provvedimento - parole del vicepresidente nazionale azzurro, Antonio Tajani - che rischia di provocare non 80mila disoccupati, come ha stimato l'Inps, ma «almeno 130mila». Due voti contrari - uno per il metodo, l'altro per la sostanza - che non implicano però la fine delll'alleanza con la Lega di Matteo Salvini. Anzi, l'invito a Salvini è di mollare i Cinquestelle, perché quello tra Lega e M5s è...