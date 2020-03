LA DECISIONE

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Cortina d'Ampezzo non ospiterà le Finali della Coppa del mondo di sci alpino 2020, in calendario dal 18 al 22 marzo. Il consiglio di emergenza della Federazione internazionale dello sci, riunito ieri, ha respinto la proposta dell'Italia di gareggiare a porte chiuse, senza il pubblico. Sono risultate troppo forti le pressioni di tutte le federazioni nazionali, come spiega Flavio Roda, presidente della Fisi italiana: «La nostra proposta vedeva il supporto del ministero dello Sport, del Coni, della Regione Veneto e del Comune di Cortina d'Ampezzo. Nel consiglio Fis abbiamo ricevuto tutti voti contrari, ad eccezione di quello dell'Italia. Ogni membro ha motivato la propria decisione di cancellare le Finali con le limitazioni che i rispettivi governi hanno imposto, in relazione all'epidemia di coronavirus».

Sull'annullamento delle undici gare, da disputare in cinque giorni, con i migliori atleti di tutte le discipline, maschili e femminili, come prova generale dei Mondiali 2021, Roda aggiunge: «È una grave penalizzazione per lo sport, che avrà pesanti ricadute economiche per la Fisi e per la Fondazione Cortina 2021. La decisione penalizzerà tutto l'indotto della montagna italiana, le realtà imprenditoriali e associative». La stagione dello sci alpino si concluderà con le gare maschili di Kraniska Gora e quelle femminili di Are.

LA VITTORIA

Il taglio delle gare rimanenti prospetta la conquista della Coppa di cristallo da parte dell'italiana Federica Brignone, che ha un cospicuo vantaggio sulle inseguitrici: «Sono dispiaciuta; avremmo voluto correre davanti ai nostri tifosi, a Cortina. È un modo inconcludente di finire una stagione. Ciò che mi farà star male sarà la mancata celebrazione delle premiazioni».

Il governatore veneto Luca Zaia commenta: «La Regione, in accordo con la Fisi, aveva testimoniato come Cortina non abbia presenza di persone positive e che comunque la situazione sanitaria è sotto controllo. Questo però dà anche una dimensione della percezione che c'è all'estero, sui tavoli internazionali, delle nostre comunità e dell'Italia. È una emergenza sanitaria che si somma alla non meno grave emergenza economica. Occorre che, a tutela delle attività, delle imprese, della libera circolazione dei cittadini, sia recuperata la reputazione del Paese, attualmente e per chissà quanto tempo ancora percepito dalla comunità internazionale come un problema. Bisogna assolutamente e urgentemente svolgere un'azione di recupero e che il Governo lavori a fondo, con la diplomazia, con campagne di comunicazione».

IL MINISTRO

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà, rileva: «Sono amareggiato per la decisione; ritengo ci fossero tutte le condizioni per potere disputare l'evento a porte chiuse, così come indicato dal decreto del 4 marzo in merito agli appuntamenti sportivi e come consigliato dal ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, dalla Federazione italiana sport invernali e da tutti gli enti locali coinvolti. La situazione legata al coronavirus è costantemente monitorata dal Governo, ma la volontà, come dimostrato dal Decreto, è quella di non fermare i principali appuntamenti del Paese. Questa decisione, invece, è un segnale non incoraggiante sia a livello economico sia, soprattutto, a livello simbolico per l'Italia e tutta la comunità sportiva internazionale».

Fra le numerose prese di posizione sull'annullamento delle Finali, manca ogni commento dalla Fondazione Cortina 2021, che attende il pronunciamento ufficiale della Federazione internazionale, atteso questa mattina, per quanto anticipato ieri dalla Fisi italiana. Per la Fondazione parlerà l'imprenditore trevigiano Alessandro Benetton, che ne ha assunto la presidenza nel maggio 2017.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA