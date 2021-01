LA DECISIONE

CORTINA (BELLUNO) Il termine del 7 gennaio 2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, è differito al 18 gennaio 2021, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida, validate dal Comitato tecnico scientifico. Con queste poche righe il ministro della Salute Roberto Speranza ha ridato un po' di fiducia agli impiantisti per una prossima riattivazione delle loro imprese.

LE REAZIONI

Anche se loro per adesso restano cauti: «È una buona notizia di partenza, certo, ma la situazione continua a preoccuparci, perché non abbiamo certezze precisa Renzo Minella, presidente per il Veneto della associazione nazionale esercenti funiviari nel testo dell'ordinanza del ministro si scrive infatti del differimento della data, di una decina di giorni. Innanzitutto ci pare giusto che il 2 gennaio ci venga comunicato che il 7 non apriremo, anche se noi lo avevamo già capito da tempo che si sarebbe andati almeno a metà gennaio. È stata spostata l'asticella più in là, rispetto al Dpcm in vigore sinora». Le perplessità degli impiantisti nascono dall'incertezza dell'emergenza sanitaria: «Il differimento della data di apertura è subordinato alle disposizioni del comitato tecnico scientifico, in base all'andamento epidemiologico aggiunge Minella pertanto nell'ordinanza del ministro Speranza non c'è scritto che si aprirà di sicuro, c'è ancora un rimando all'approvazione di un protocollo. Si potrà aprire il 18 gennaio, ma se la regione sarà classificata arancione, oppure rossa, di certo non si scierà ancora. Inoltre per chi faremmo girare i nostri impianti, se anche potessimo aprire, se alla gente non fosse ancora consentito di spostarsi, per raggiungerci? Ma comunque accogliamo con favore questo primo passo del ministro».

Anche le Regioni vedono il bicchiere mezzo pieno. «Grazie al lavoro di squadra abbiamo finalmente una data di apertura credibile e seria: il 18 gennaio. Ora si può finalmente ripartire in sicurezza», scrivono in una nota congiunta gli assessori con delega allo sci delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino e dell'Abruzzo: «Siamo soddisfatti della decisione del ministro Speranza».

LA DATA

In caso di apertura il 18 gennaio, la stagione - viste anche le abbondanti nevicate - non sarebbe del tutto da buttare. «Se davvero potremo cominciare a lavorare quel giorno, non sarebbe male. Abbiamo perso tutto il periodo delle vacanze di Natale e Capodanno, ma ci saranno ancora alcune buone settimane. Inizialmente pareva che non si potesse aprire prima di febbraio inoltrato, addirittura dopo i Mondiali di Cortina: a quel punto sarebbe davvero stato troppo tardi», dice Minella, che però avverte: «Mi preoccupa vedere che non abbiamo ancora le regole per stabilire come aprire i nostri impianti e inoltre c'è tutta la questione dei rifugi a servizio delle piste: queste strutture non sanno ancora se potranno aprire o meno. Ci saranno esercenti che in questi giorni correranno a fare scorte, dopo questa ordinanza, ma senza la certezza di poter lavorare. Potrebbe accadere come in Austria, dove hanno attivato gli impianti, ma non i rifugi, per cui gli sciatori non hanno il conforto di alcun servizio».

In diverse località sono già stati accesi i motori di qualche impianto, riservato alla pratica agonistica, all'allenamento degli atleti di interesse per la Federazione italiana sport invernali. «Noi siamo pronti», assicura Minella.

Marco Dibona

© riproduzione riservata

