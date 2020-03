LA DECISIONE

BELLUNO Fine alla stagione sciistica, in tutta Italia. Ad annunciare la decisione è stato il ministro Francesco Boccia nel corso della consueta conferenza stampa con la protezione civile. Si adegua il Nordest che era pronto a procedere in ordine sparso. Impianti chiusi da questa mattina, dunque, anche in Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Dolomiti Superski, il consorzio che raggruppa 12 comprensori delle Dolomiti, aveva inizialmente annunciato che tutto si sarebbe fermato domani, con l'unica eccezione di Cortina intenzionata a proseguire ancora qualche giorno.

LA SVOLTA NEL POMERIGGIO

«Abbiamo deciso di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese da domani mattina (oggi per chi legge ndr) con un'ordinanza di protezione civile. Dobbiamo prendere atto che il buon senso che spesso abbiamo chiesto non solo non c'è stato ma c'è stata anche una operazione di marketing vergognosa. Ci riferiamo alla sollecitazione ad alcuni studenti liberi da impegni scolastici ad andare in montagna». Il riferimento è a un'iniziativa pubblicitaria dell'Abetone, definita come «un esempio di quello che non va fatto».

IN PROVINCIA DI BELLUNO

Nella parte alta del Bellunese non sarà quindi possibile salire negli impianti di Cortina, Marmolada, Arabba, Ski Civetta, Falcade e la ski area Val Comelico. «Siamo estremamente dispiaciuti di dover prendere questa decisione di carattere assolutamente eccezionale, ma riteniamo che questo passo sia di fondamentale importanza per arginare per quanto possibile, anche nei nostri territori ad altissima densità turistica, il rapido propagarsi del coronavirus» hanno detto dagli uffici di Dolomiti Superski.

IN ALTO ADIGE

Stessa sorte per l'Alto Adige: serranda abbassata negli impianti di Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Carezza, Tre Cime Dolomiti, Oberegger e Rio Pusteria/Bressanone. Poi ci sono tutte le stazioni invernali che non sono incluse nel Dolomti Superski, come Madonna di Campiglio e Passo Tonale. E in Trentino Val di Fassa, Ski Area San Pellegrino/Alpe Luisa, Val di Fiemme e San Marino di Castrozza/Passo Rolle.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Meno di una settimana fa Promoturismo Fvg aveva lanciato la campagna Skipass gratis un'iniziativa che doveva servire a rilanciare i comprensori della Regione permettendo l'abbonamento gratuito a chi avesse soggiornato almeno due notti nelle strutture della zona. Serviva a rilanciare il turismo quando l'attenzione verso il virus aveva concesso qualche spiraglio. Il risultato è stato che molti si sono lanciati in pista. E anche domenica si è registrato l'assalto, complice l'abbondante nevicata. L'Assessore Sergio Emidio Bini ieri mattina aveva prospettato la possibilità di una chiusura immediata, anche sotto la pressione delle polemiche di domenica con gli ammassamenti per prendere gli impianti. Foto e video rimbalzate in tutti i social network. Poi la marcia indietro. La decisione di lasciare aperto ancora un giorno. Infine l'ultimo contrordine. Questa volta dettato dalla decisione del ministro che ha chiuso ad ogni alternativa.

NEL RESTO D'ITALIA

Chiaramente non sono previste deroghe neppure per le stazioni sciistiche degli Appennini né sull'Etna. Del resto le parole del ministro non si prestano ad interpretazioni. E mettono fine alla stagione prima del tempo. A detta degli stessi impiantisti delle Dolomiti, gli effetti dei provvedimenti presi per contrastare il diffondersi della malattia si sono dimostrati, alla luce dei fatti, totalmente incompatibili con la gestione dell'attività sulle piste.

L'ASSALTO

Nello scorso weekend si era visto che era impossibile gestire l'afflusso di migliaia di sciatori nelle aree sciistiche, evitando che non si formassero code né alle casse, né ai cancelletti, né sulle cabine, o nei rifugi. Inoltre, si erano già fatti i conti con il crollo delle prenotazioni dall'estero, dovuto alla paura degli stranieri tedeschi e non solo di venire in Italia.

DISDETTE

Altre disdette, ma questa volta dall'Italia, sono inevitabilmente piovute a raffica dopo la pubblicazione del Dpcm dell'8 marzo che ha vietato gli spostamenti dalla Lombardia e da 14 province, tra cui quelle di Venezia, Treviso, Padova, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia che rappresentano una notevole fetta del bacino d'utenza nazionale. Il destino della stagione sciistica era segnato. Ieri pomeriggio a prendere il posto delle impressioni sono state le decisioni.

Andrea Ciprian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

