La dama bionda va a processo Indagini sul suo tenore di vita

LA STORIAPADOVA Chiusa a tempo di record l'inchiesta su Sara Andretta, l'impiegata originaria di Cittadella, arrestata con l'accusa di aver estorto ventimila euro a Paolo P., un imprenditore cittadellese: soldi per non rivelare la loro relazione alla moglie della vittima. Il pm Sergio Dini ha sollecitato il processo con giudizio immediato. Gli atti d'indagine sono stati trasmessi al tribunale per la fissazione del processo. Ma è improbabile che questa storia d'amore finita nel peggiore dei modi venga rivissuta in un dibattimento pubblico....