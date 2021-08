Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CURVAVENEZIA Il Veneto resta bianco, è anche una delle sole tre regioni italiane con Lombardia e Lazio a registrare un rischio basso, ma vede raddoppiare in una sola settimana il sovraccarico delle terapie intensive. E lo scenario sarebbe ben peggiore se il 58,5% dei veneti non fosse completamente vaccinato, con gli over 80 addirittura al 94%. «Abbiamo messo in sicurezza gli anziani, se non li avessimo vaccinati lo scenario sarebbe...