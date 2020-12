I DATI

ROMA Ormai è evidente anche ai più ottimisti: in Italia il virus non solo ha smesso di ritirarsi ma sta effettuando un contropiede micidiale. Anzi, il diabolico Sars-CoV-2 sembra pronto a andare in goal a Natale proprio mentre il governo ha abbassato il livello di guardia colorando di giallo quasi tutte le Regioni.

Tutti i dati vanno nella stessa direzione. L'indice Rt che misura la velocità di diffusione del virus è tornato a salire a quota 0,89. La percentuale di positivi sui tamponi effettuati non scende più e ieri è tornata a fermarsi intorno all'11,6% (i nuovi casi sono stati 12 mila su appena 103 mila test molecolari). Ieri i ricoveri sono tornati a salire sia pure di poche unità. Nelle terapie intensive (che in assoluto sono scese di poco) sono entrati altri 138 pazienti dopo i 152 registrati domenica e questo è un ritmo troppo alto per lasciare tranquilli gli ospedali. Infine, come vedremo, i dati della mortalità restano altissimi e abbiamo sfondato anche la soglia dei 65.000 decessi.

VIRUS IN CONTROPIEDE

Anche ieri il virus ha continuato a muoversi secondo lo schema già noto: arretra in Piemonte, Lombardia e Toscana ma è in piena offensiva in Veneto, in Trentino, in Puglia, e parzialmente in Sardegna, in Friuli e anche nel Lazio. A Roma e dintorni ieri è scattato un nuovo allarme perché per terapie intensive occupate il Lazio è ormai seconda solo alla Lombardia.

In questo scenario i decessi registrati ieri sono stati 491. Meno dei picchi dei giorni scorsi ma pur sempre tantissimi. L'Italia, anche perché da noi la seconda ondata è partita in ritardo rispetto a Francia, Spagna e Gran Bretagna, sta registrando un numero di decessi fuori scala in Europa: nell'ultima settimana abbiamo avuto 75 morti da Covid per milione di abitanti contro i 44 della Gran Bretagna, i 42 della Francia, i 36 della Germania e i 14 della Spagna.

Ieri il ministero della Salute ha diffuso il nuovo rapporto sull' Andamento della mortalità giornaliera da Covid-19 nelle città italiane. Nell'ultima settimana di novembre si è verificato un ulteriore aumento della mortalità nelle città del Nord, in particolare in Veneto, mentre nel Centro-Sud la crescita dei decessi ha avuto un ritmo meno forte. A Roma, in particolare, i morti sono aumentati negli ultimi giorni di novembre del 47%. Tantissimo ma meno rispetto al +60% registrato nella settimana dal 18 al 24 novembre. A Genova (+76%), Torino (+112%) e Milano (+45%) l'aumento della mortalità dal 25 novembre al 1 dicembre determinato dal Covid è in linea con i valori della settimana precedente. Nel mese di novembre le città del Nord hanno registrato una crescita della mortalità del 72%, Roma del 57%.

