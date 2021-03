LA CURIOSITÀ

VENEZIA Numeri e ironia contro l'onda negazionista, allarmista e no-vax che monta sui social. Per una volta Luciano Flor ha messo da parte decreti e circolari: ieri il direttore generale dell'area Sanità ha deciso di sfidare direttamente sul campo di Facebook i teorici della psicosi da AstraZeneca, rilanciando il calcolo di un primario della sua ex Azienda ospedaliera di Padova («copio e incollo dal mio amico Maurizio Iacobone»), che a propria volta citava l'intervento del collega Gianluca Donatini. «Morire di Covid è circa 106 volte più probabile che diventare parlamentare e quasi 280 volte più probabile della tromboembolia»: inutile dire che il post è diventato ben presto virale.

IL CONTO

Dopo giorni di polemiche sui presunti eventi avversi, Flor ha scelto di condividere il ragionamento di Iacobone, professore associato di Chirurgia e direttore del reparto di Endocrinochirurgia, sulla scia della riflessione del chirurgo endocrino Donatini. «Allora si legge facciamo un conto della serva. Segnalati 30 casi tromboembolitici su 5 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca somministrate. Bene. La divisione fa 0,000006. La Costituzione italiana prevede un totale di 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori); 945/60.000.000= 0,00001575. Diventare parlamentare della Repubblica è circa due volte e mezza più probabile. Il virus (per ora) ha contagiato un italiano su 20, e tra i contagiati ne ha ammazzati uno su 30. Ovvero ha fatto fuori un italiano su 600. 1 diviso 600 fa 0,00166667».

LA CONCLUSIONE

Di qui la conclusione secondo cui il decesso per Covid è 106 volte più probabile di una vittoria alle Politiche e 280 volte più probabile di avere una tromboembolia. «Tutto ciò ammesso e non concesso viene precisato che ci sia correlazione della tromboembolia con l'AstraZeneca. Detto questo, fate come vi pare». Iacobone ha poi aggiunto alcune annotazioni sarcastiche, riprese da Flor, sulle strampalate argomentazioni che circolano sui social, come il rischio «di prendere il 5G (che m... te ne fai se hai il Nokia con i tasti?)» o «che ti inoculino un microchip che poi ti sorveglia e viola la tua privacy (anche se hai già dato tutti i dati di carta di credito e conto corrente al Cashback ed hai pubblicato le foto dei tuoi figli su Fb...)». (a.pe.)

