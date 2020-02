LA CURIOSITÀ

TREVISO Non denaro ma calici di prosecco in contanti. Ecco il bancomat delle bollicine che sta facendo impazzire Londra. Ma il Consorzio della Doc è durissimo: «Una frode nei confronti dei consumatori di sua Maestà già denunciata alle autorità». Non bastavano gli apecar, ora arrivano i bancomat. In Inghilterra, primo partner internazionale per esportazioni della Doc, una nuova iniziativa crea interesse ma nello stesso tempo allarmismo. È il distributore automatico di calici. «Ma quel vino non è prosecco» denuncia il Consorzio. Un tempo in Gracechurch street c'era un distributore proprio davanti alla Santander Bank. Oggi ha lasciato il posto alla banca delle bolle. Un dispenser giallo limone, come i bancomat della city e l'acronimo Apm che sta per Automatic prosecco machine e richiama quello degli Atm, cioè le casse bancomat.

LA NASCITA

L'installazione, che al posto delle banconote eroga calici di prosecco, era nata solo per celebrare l'apertura della nuova sede di Vagabond Wines nei locali che un tempo ospitavano la banca. Ma il successo del bancomat di prosecco ha convinto i gestori a farne un presidio fisso. Ecco che così, nei video postati sui social da Vagabon Wines il prosecco vagabondo distribuisce calici per improvvisati brindisi on the road. Neppure una settimana di vita ed è già un successo strepitoso. «Questa è una truffa» risponde in una nota ufficiale il consorzio del Prosecco Doc. La notizia, rilanciata dalla rivista di economia americana Forbes, sottolinea anche che la caratteristica peculiare del distributore è quella di non riempire più di un calice alla volta, per non incentivare il consumo massivo di alcolici. Tributo al prosecco in chiave tecnologica o clamoroso fake? «In relazione alla notizia apparsa sulla stampa sull'istallazione di un distributore di Prosecco a Londra, il Consorzio di tutela del Prosecco DOC tiene a precisare che si tratta evidentemente di una frode nei confronti dei consumatori inglesi, oltre che di un serio danno di immagine per la nostra denominazione» spiega il presidente Stefano Zanette.

LA SEGNALAZIONE

La Doc spiega come la prima segnalazione alle autorità inglesi sia stata inviata a metà della scorsa settimana. «Il Consorzio si è attivato, inoltre, con i propri legali, al fine di contestare l'illegittimo riferimento alla denominazione Prosecco apparso sul distributore londinese» prosegue Zanette. Prosecco adulterato, bollicine impropriamente denominate Prosecco: una trincea quotidiana per la Doc. «Ogni anno stanziamo un budget sempre più elevato per combattere i falsi. E, al netto di quanto accaduto nel Regno Unito, agiremo in tutte le sedi contro chiunque, in Italia e all'estero, continuerà a somministrare del vino alla spina vendendolo come Prosecco, cosa non ammessa in alcun modo dal disciplinare vigente». La lotta ai falsi è l'attività principale di Sistema Prosecco, la società nata nel 2014 dalla comune volontà dei tre Consorzi del Mondo Prosecco Consorzio Doc Prosecco, Consorzio DOCG Asolo Prosecco e Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco di collaborare mettendo insieme le forze nella direzione di una sempre più serrata attività di contrasto alla contraffazione. «Garantire la salvaguardia del Prosecco - sottolinea il presidente Stefano Zanette - è una delle nostre priorità perché l'enorme successo conseguito a livello mondiale da parte delle tre denominazioni, ha determinato il proliferare di fenomeni dannosi. Nostro compito, come Sistema Prosecco, è cercare di preservare il consumatore e il mondo della produzione da tali rischi lottando affinché a livello nazionale e internazionale vi sia un corretto utilizzo del termine Prosecco».

Elena Filini

