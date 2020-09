LA CURIOSITÀ

ROVIGO Renzo Calzavarini è il sindaco di Frassinelle, piccolo paese immerso nelle campagne polesane. Il primo cittadino, alla guida del comune dal 2019, è balzato agli onori della cronaca per il bel gesto che ha salvato l'avvio dell'anno scolastico. La convenzione per il trasporto scolastico, assieme al comune di Arquà, non è stata ancora completata e i bambini rischiavano di rimanere a piedi. A tranquillizzare le famiglie ci ha pensato Calzavarini, il sindaco che si è trasformato in autista: «Ero l'unico ad avere le patenti necessarie per il trasporto scolastico a cosí ho guidato il pulmino sia lunedì che martedì mattina - racconta l'imprenditore 55enne - un compito impegnativo, ma necessario per la nostra comunità. Come hanno reagito i bambini? Erano sorpresi, alcuni mi hanno riconosciuto». Calzavarini si era già rimboccato le maniche un anno fa: «Gli autisti si erano ammalati e ho dovuto guidare il pulmino, a ottobre del 2019».

Il Comune di Frassinelle ha già battuto un piccolo record: è l'unico paese della provincia di Rovigo ad avere avuto due sindaci autisti. Il predecessore, Ennio Pasqualin, si era offerto volontario per guidare il pulmino dell'Auser e accompagnare gli anziani.

Intanto, qualche chilometro più in là, Natale Pigaiani, sindaco di Giacciano con Baruchella, lunedì mattina è salito a bordo del pulmino e ha misurato la temperatura agli alunni.

