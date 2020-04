LA CURIOSITÀ

MONSELICE (PADOVA) Un viaggio virtuale tra i ricordi più belli, per evocare le emozioni positive e utilizzarle al fine di combattere lo stress ed essere più efficienti sul lavoro. Non è fantascienza, ma realtà quella sperimentata all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, situato in località Schiavonia a Monselice (Pd), grazie a uno speciale visore. Non è facile essere un operatore sanitario nel bel mezzo di un'emergenza come quella data dal Coronavirus. E lo è ancora meno se la struttura in cui si lavora è il Covid Hospital di un'intera provincia. È in questo contesto che l'Ulss6 Euganea ha elaborato un progetto di sostegno psicologico per i propri dipendenti impegnati in prima linea.

LO SPORTELLO

Lo Sportello d'ascolto coordinato dagli psicologi Lisa Schon e Marco Bonamici può oggi avvalersi di uno strumento ad altissima tecnologia: un visore che permette agli operatori di rivivere esperienze positive del passato, con innegabili vantaggi nel presente. Non solo una riscoperta delle emozioni e delle gioie di un tempo, ma anche la possibilità concreta di recuperare quella serenità, combattendo lo stress e affrontando al meglio il lavoro quotidiano. Il visore di realtà virtuale in uso a Schiavonia, messo a disposizione da Limbix Italia, è stato specificamente creato per l'ambito salute, con software sviluppati in collaborazione con le Università di Stanford, Harvard, Yale. E offre oggi un approccio all'avanguardia a livello internazionale. La tecnologia virtuale Limbix permette infatti a chi indossa il visore di partire per un viaggio tra i ricordi, avendo l'impressione di trovarsi proprio nel posto dove si è generata in passato un'emozione positiva. Una spiaggia assolata dove si è trascorsa una vacanza indimenticabile, un parco pubblico dove si portavano a giocare i propri figli da piccoli, la chiesa del proprio matrimonio, la scuola frequentata da ragazzi. Un'esperienza resa possibile grazie al collegamento con la rete e alle diverse librerie di immagini 3D di luoghi reali, come Google Street View, alle quali il visore riesce a connettersi.

L'EQUIPE

Tutto merito del protocollo messo a punto dall'equipe del professor Alessandro De Carlo, docente alle università Giustino Fortunato e Lumsa, in collaborazione con l'Università di Padova e l'Istituto di psicoterapia Psiop di Padova. Ad oggi già venti operatori si sono offerti volontari per testare la nuova tecnologia, accettando di sottoporsi a due sedute individuali di sostegno e recupero. «Nella prima seduta si utilizza il visore di realtà virtuale per il training alla respirazione diaframmatica, strumento psicofisiologico che consente di controllare le emozioni. spiega il professor De Carlo - Nella seconda seduta si conduce la persona in luoghi reali legati ad esperienze pregresse, positive». La tecnologia 3D permette una vera e propria immersione in quei luoghi tanto cari nella memoria di ognuno, che «vengono usati come stimoli positivi che il soggetto discute in tempo reale con lo psicologo, imparando a tradurne i benefici emozionali in contesti reali di massima pressione, qual è un Covid Hospital». Orgoglioso del progetto è il Direttore Generale dell'Ulss6 Domenico Scibetta. «Offrire al nostro personale impegnato in prima linea contro il Covid-19 strumenti psicologici nuovi per combattere la fatica e la stanchezza è un'arma in più che mettiamo volentieri a loro disposizione», il suo commento.

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA