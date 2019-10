La curia paga gli studi in teologia all'imam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIRENZE Ex profugo yemenita arrivato ragazzino in Italia 16 anni fa e oggi guida spirituale musulmana nel carcere fiorentino di Sollicciano prenderà presto la laurea in teologia cristiana presso la Facoltà teologica dell'Italia centrale a Firenze. Hamdan Al Zeqri, 33 anni, il 15 ottobre discuterà la tesi e diventerà dottore in scienze religiose, titolo che lo abilita anche a insegnare la religione cattolica nelle scuole. I suoi studi sono stati pagati dalla Curia mentre l'iscrizione a teologia cristiana è stata fortemente voluta dalla...