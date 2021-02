LA CULTURA

VENEZIA Ora che il Veneto è di nuovo giallo, tornano a brillare i campi di grano di Vincent Van Gogh, può risuonare il violino di Marc Chagall, riprendono a splendere le dame di Telemaco Signorini e degli altri Macchiaioli. Da ieri hanno riaperto i musei e dunque le mostre, dopo una chiusura di quasi tre mesi. Non tutti ce l'hanno fatta e ciascuno ha scelto le proprie modalità, ma al netto delle necessarie restrizioni, la risposta del pubblico è stata incoraggiante: «Ora scriveremo al ministro Dario Franceschini per chiedergli di autorizzare le visite anche al sabato e alla domenica», ha rilanciato Sergio Giordani, sindaco di Padova, autodefinendosi «emozionato e felice».

A PADOVA

Per I colori della vita di Van Gogh, prima della pandemia la città del Santo aveva previsto l'afflusso di 400-500.000 persone fra ottobre e aprile, invece lo stop da novembre ha comportato per Linea d'ombra una perdita di circa mezzo milione di euro al mese. «Oggi è una nuova partenza, speriamo ci porti a fare un percorso lungo», ha però detto il patron Marco Goldin, ripetendo ieri l'inaugurazione per la stampa, in attesa del ritorno dei visitatori da stamani. Per il momento il Centro San Gaetano è accessibile dal lunedì al venerdì, ma solo fino al 12 febbraio e cioè alla prossima classificazione: «Poi vedremo». «Nel fine settimana ha comunque sottolineato l'assessore Andrea Colasio ci sarebbero gli stessi criteri di sicurezza e di ingresso su prenotazione che valgono negli altri giorni». E nelle altre sedi museali ripristinate, come la Cappella degli Scrovegni e Palazzo Zabarella, dove i Macchiaioli dal martedì al venerdì ripropongono il benaugurante evento: Capolavori dell'Italia che risorge.

A VENEZIA

Durerà invece solo sei giorni, ma ad accesso gratuito, la riapertura di Palazzo Grassi a Venezia: al giovedì e al venerdì, fino al 26 febbraio, saranno di nuovo visibili la fotografica Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu e la personale Youssef Nabil. Once Upon a Dream. «Il termine delle mostre, inizialmente previsto al 20 marzo 2021, è stato anticipato per permettere l'immediato avvio del disallestimento e il conseguente svolgimento degli interventi già preventivati di manutenzione straordinaria», spiegano dal Canal Grande. Stessa formula (giovedì e venerdì, gratis) anche per il Museo d'Arte Orientale, sulla fondamenta di Ca' Pesaro. Tranne il weekend, al contrario, è sempre aperta la sala Carnelutti della Fondazione Giorgio Cini, sull'isola di San Giorgio Maggiore, dov'è esposta la monumentale installazione Laguna Murano Chandelier di Dale Chihuly, sezione speciale della rassegna Venezia e lo Studio Glass Americano che continua ad essere accessibile in modalità digitale. In terraferma, M9-Museo del '900 a Mestre sarà operativo al mercoledì, al giovedì e al venerdì, con tariffe ridotte e nuove iniziative.

A TREVISO

Pronti e via, di nuovo, pure a Treviso. Oltre 500 persone hanno varcato gli ingressi dei Musei civici nella prima giornata, da tutto esaurito già al mattino anche per l'omaggio ai visitatori della mascherina con le immagini dell'Urbs Picta realizzata dalla Sartoria Enrico Monti. «Appena si è presentata la possibilità, si è voluto riaprire alla comunità e la risposta è stata veramente fantastica, oltre che una ulteriore manifestazione di quanto bisogno di cultura, di socializzazione e di bello ci sia», ha commentato l'assessore comunale Lavinia Colonna Preti.

A ROVIGO

Prorogata al 14 marzo, infine, l'esposizione di Palazzo Roverella a Rovigo dedicata a Chagall: Anche la mia Russia mi amerà. E pure il Veneto, c'è da giurarci, ora che la sua magia e il suo colore possono essere nuovamente ammirati dal lunedì al venerdì.

Angela Pederiva

