«La crosta terreste attenua le onde sismiche difficile che quelle scosse facciano danni qui»

«È normale che l'Italia risenta dei terremoti che avvengono nei vicini paesi dei Balcani. È successo altre volte in passato, così come è successo ieri con la forte scossa di magnitudo 6.5 che si è verificata in Albania». Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e professore ordinario di Geodinamica presso il Dipartimento di Scienza della Terra della Sapienza Università di Roma, non è affatto stupito che la forte scossa alle 3:54 in Albania sia stata avvertita in molte regioni italiane,...