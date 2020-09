LA CROCIERA

VENEZIA Costa riparte con le sue crociere da Trieste. Ieri dopo controlli accuratissimi e tamponi per tutti i 350 passeggeri la Costa Deliziosa ha mollato gli ormeggi poco dopo le 18 e ha iniziato la sua navigazione alla volta di Bari. È la prima nave da crociera della compagnia Carnival a tornare in mare dopo il Covid, un evento atteso e studiato a fondo in questi mesi che arriva dopo il ritorno anche della concorrente Msc, ma solo nel Tirreno e fino a Malta.

«È un momento storico ed emozionante. Rappresenta la reale ripartenza. Spero che i nostri ospiti possano godere di questa nuova esperienza e che noi possiamo raccogliere nuove opportunità», ha detto, a margine delle operazioni di imbarco durate per tutta la mattinata Massimo Brancaleoni, uno dei top manager di Costa Crociere: «Avere una crociera che tocca solo porti italiani è una grande opportunità a cui non avevamo pensato prima. Dobbiamo guardare, all'interno di questo ecosistema così perturbato, a nuove opportunità per crescere con vigore e con più forza. Per essere più bravi di quanto non siamo stati in passato».

Costa ha badato in primo luogo alla sicurezza: i 350 passeggeri imbarcati a Trieste, tutti italiani (presenti anche famiglie al completo), sono stati testati nel terminal giuliano e sono risultati negativi al Covid. Come sono stati tutti sottoposti a tampone i mille uomini dell'equipaggio. I controlli continueranno anche nei successivi porti di imbarco dove saliranno a bordo altri 150 turisti per arrivare a un totale di 500, ben lontano dalla capienza massima di 2500 passeggeri. E nelle prossime crociere in programma dalla prossima settimana gli ospiti della Deliziosa non dovrebbero aumentare di molto. Il tutto per garantire al massimo distanze e sicurezza. In nave tutti con le mascherine, niente buffet, saune e massaggi solo su prenotazione, le tre piscine controllate, discoteche chiuse. Prima e dopo le gite a terra - nessuna uscita in libertà - previsti controlli della temperatura. Per i casi sospetti di Covid-19 a bordo, isolamento in una delle 150 cabine dedicate. In caso di positività al tampone due possibilità: «Se la persona è sintomatica e deve andare in un ospedale a terra si prenderanno accordi con le autorità per il trasferimento protetto, se fosse asintomatica verrebbe ospitata in una delle strutture che abbiamo contrattualizzato, i cosiddetti alberghi covid, in cui trascorreranno la quarantena», ha spiegato un altro manager di Costa, Giuseppe Carino. «Le parole chiave sono responsabilità e progressività: vogliamo imparare e questa è una crociera di messa a punto che ci aiuterà sia dal punto di vista dei protocolli che per capire la qualità dell'offerta ai nostri ospiti», ha aggiunto Brancaleoni. Il viaggio della nave durerà una settimana e toccherà i porti di Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania, per poi fare ritorno a Trieste per la successiva partenza. Per ora Venezia rimane fuori dalle rotte di Costa, che invece il 19 settembre ripartirà anche da Genova con una crociera nel Tirreno. E sarà difficile rivedere una nave da crociera a Venezia fino al 2021.

Maurizio Crema

