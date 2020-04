LA CRISI

VENEZIA Sono 34.928 le domande di cassa integrazione presentate in Veneto, a valere su 113.868 lavoratori (dati aggiornati al 27 aprile). Ad oggi l'amministrazione regionale ha già autorizzato 26.300 domande e le ha già trasmesse all'Inps. Entro domani 30 aprile saranno concluse tutte le operazioni istruttorie con l'emanazione dei decreti di autorizzazione e la trasmissione all'Istituto di Previdenza. A fornire i dati aggiornati sulla richiesta di accesso alla cassa integrazione in deroga da parte delle aziende in Veneto è l'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan. «Mai numeri così alti in Veneto», sottolinea l'assessore, che evidenzia il lavoro svolto dalle strutture regionali in stretto raccordo con la Direzione regionale Inps e riepiloga procedure di autorizzazione e gli strumenti attivati dalla regione per anticipare gli importi ai lavoratori. Le strutture regionali stanno, infatti, operando in stretto raccordo con la Direzione regionale Inps, che ha già messo in istruttoria tutte le autorizzazioni regionali inviate telematicamente alla data di lunedì, cioè 19.910, e di queste ne ha già validate 12.341. «La Regione del Veneto, in termini di istanze di CIG in deroga istruite, autorizzate e inviate all'Inps - dichiara Donazzan - è tra le prime in Italia, come risulta dai dati forniti dallo stesso Istituto di previdenza sociale».

L'assessore poi evidenzia un'incongruenza sul fronte dei settori che sono autorizzati o meno a riprendere il lavoro. Le imprese di restauro di beni culturali non potranno infatti riprendere la propria attività da lunedì 4 maggio perché inquadrate principalmente con il codice Ateco 90.03.02 (ricompreso nella famiglia delle «attività creative, artistiche e di intrattenimento») e non tra i comparti dell'edilizia e dei lavori manutentivi indicati nell'ultimo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tra le prime attività a riaprire laboratori, cantieri e fabbriche. «Il governo si sta dimostrando illogico: l'attività del restauratore è equiparabile a quella dei cantieri edili, e al tempo stesso, per la sua stessa tipologia, è sicuramente a minor rischio di contagio rispetto a molte altre attività per le quali è stata consentita la riapertura». Quando si incappa in un errore così grossolano si comprende che l'intero impianto del DPCM andrebbe cambiato oggi stesso».

