LA CRISI

VENEZIA Ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, che con l'emergenza sanitaria del coronavirus «il Veneto ha perso 50mila posti di lavoro, dei quali 35mila nel settore del turismo». Non solo alberghi e ristoranti, ma anche il mondo delle attrazioni, a partire dalle discoteche. «Sono 35mila persone che non avranno uno stipendio». Ma alla vigilia di una stagione estiva probabilmente già compromessa, cosa può essere fatto per (ri)portare i turisti nelle spiagge e nelle montagne venete? Se in Veneto il turismo rappresenta la prima industria della Regione con 70 milioni di presenze e un fatturato di 18 miliardi di euro, è tutto da vedere come potrà essere salvata la prossima stagione: torneranno i tedeschi? si riuscirà a convincere i veneti a fare vacanze a chilometro zero prediligendo le località della propria regione? e come si potrà andare al mare o salire su per i monti per raggiungere i rifugi se si dovranno indossare guanti e mascherine?

LE DISTANZE

Ieri il governatore prendendo spunto dalle Faq di Palazzo Chigi, cioè le risposte alle domande più frequenti pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri, ha fatto presente che se si potrà andare a fare il bagno rispettando la distanza di sicurezza di un metro, lo stesso criterio dovrà evidentemente valere per chi rimane in spiaggia a prendere il sole. «Nelle Faq è specificato che se hai una casa in spiaggia, puoi buttarti in acqua e fare il bagno rispettando la distanza di un metro. Adesso quindi sappiamo che si può andare in acqua. E se è un metro in acqua, sarà un metro anche fuori acqua, no?». Ma a Rimini non c'è l'ipotesi di un distanziamento di 4 metri? «È una scelta degli operatori. Semmai quello che non riesco a comprendere leggendo le bozze è il fatto che, usciti dall'acqua, sia obbligatoria la doccia con sapone biodegradabile». Intanto l'Emilia Romagna è già pronta per promuovere le vacanze in regione: da giugno ci saranno campagne sulle tv nazionali e sul web con testimonial d'eccezione. Il piano di promozione sarà sostenuto da un importante investimento regionale e sarà presentato martedì.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA