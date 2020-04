LA CRISI

TREVISO E' una situazione devastante. Il commercio, a parte pochissime categorie merceologiche, sta boccheggiando. Non sappiamo quando potremo ripartire e soprattutto non sappiamo quanti negozianti riusciranno a riaprire, appena questa emergenza sarà finita. Il presidente di Confcommercio regionale Patrizio Bertin è pessimista. E i numeri sembrano dargli ragione. Nel terziario le attività aperte sono 116.643 su 301.127. Solo il 39% riesce ancora a lavorare garantendo un reddito alla famiglie che spesso gestiscono i punti vendita con uno o due dipendenti sottolinea Bertin. Che ha un altro assillo in testa: i dipendenti, appunto.Gli addetti che vengono impiegati nel terziario fra qualche mese potrebbero ritrovarsi in mobilità e, di conseguenza, senza un reddito certo. In Veneto chi lavora in bar, negozi e ristorazioni raggiunge le 985.816 unità, ma oggi soltanto 425.771 persone è attivamente impiegato. Parliamo, quindi, del 43 per cento. Sarà un dramma umano che non dobbiamo sottovalutare.

I PROBLEMI

L'elenco è lungo. Ma il presidente di Confcommercio regionale punta dritto al turismo, voce cancellata dal vocabolario delle città italiane, che rischia di far saltare il comparto, compreso il settore alberghiero. Le nostre città e di conseguenza le nostre attività hanno basato gran parte del loro appeal sul turismo». Bertin ha il polso di una categoria con l'acqua alla gola. Riceve decine e decine di telefonate al giorno di negozianti che non sanno già come saldare fatture che continuano comunque ad arrivare. Eppure, in questo periodo chi sta bene c'è. La grande distribuzione ha aumentato il fatturato del 30-40% spesso a discapito dei piccoli negozi di vicinato che, invece, offrono un servizio insostituibile alla comunità».

I SUPERMERCATI

Ricette? Liquidità e crediti bancari aperti non ha dubbi Bertin. Poi, un richiamo alla politica. La Confcommercio si rivolge alla Regione e ai Comuni perché vengano rifatti i piani del Commercio. Basta con i grandi centri commerciali e i mega ipermercati. Basta concessioni per aprire enormi scatoloni quando poi tanti territori della nostra regione, penso alla Bassa Padovana, alla Bassa Rodigina e ad alcune valli del Bellunese, restano sguarnite dei servizi minimi essenziali. A gongolare, se così si può dire in questo periodo di emergenza sanitaria, sono i supermercati. Le prime due settimane di restrizione hanno registrato un aumento del volume d'affari pari al 25-30%. Gianni Canella, vicepresidente di Alì spa conferma il dato sottolineando però che adesso l'incremento si attesta attorno a un 10%. Per cercare di venire incontro ai clienti abbiamo aumentato la spesa online che in Veneto da 1000 richieste è passata a 5000 quintuplicando la domanda. I clienti devono però venire a prendere la spesa nel supermercato e devono attendere 3-4 giorni. La consegna a domicilio è garantita grazie a una rete di volontariato ad anziani e categorie fragili. Alì ha anche sperimentato l'apertura di veri e propri magazzini e non più supermercati dove si fa solo la spesa online. Il primo è appena stato aperto a Caselle di Selvazzano e altri cinque sono in programma in Veneto. Tutto bene dunque? Nemmeno per sogno. Maurizio Franceschi, direttore della Confesercenti regionale, è davvero preoccupato. Teme per il presente e ha ancora più paura per il futuro. I negozi di vicinato, frutta e verdura, macellerie, panifici, stanno funzionando meglio di prima ma per tutti gli altri è crisi nera. Se pensiamo di ripartire con le regole di prima, sommersi dalla burocrazia e senza risorse finanziarie, partiamo già sconfitti. Spero davvero che l'emergenza insegni qualcosa ai nostri politici.

Valeria Lipparini

