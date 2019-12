CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIROMA Un super commissario unico per tentare l'ennesimo piano di ristrutturazione e rilancio di Alitalia, da anni in crisi. E al suo fianco dovrebbe arrivare presto anche un manager per la gestione, il tutto sotto l'egida di M5S e, in particolare della senatrice Giulia Lupo che è anche il link con Lufthansa. I tre commissari straordinari di Alitalia Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari hanno lasciato l'incarico e al loro posto è stato nominato l'avvocato Giuseppe Leogrande. Il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli,...