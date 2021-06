Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIROMA Il Covid nel 2020 ha mandato in fumo 27 miliardi di euro di spesa turistica estera. Di cui 23 miliardi nelle regioni del Centro-Nord. La flessione da Covid-19 della spesa turistica estera, che nel 2020 si è contratta del 60 per cento rispetto all'anno precedente, ha contribuito in maniera decisiva al calo dei consumi, che sempre nel 2020 è stato dell'11,7 per cento, pari a oltre 126 miliardi di euro, un record. È quanto emerge...