CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISINEW YORK Ogni ora che passa, le accuse e le proteste americane contro la Siria per il suo presunto ricorso alle armi chimiche si vanno trasformando in una disputa fra Washington e Mosca. Ieri anzi Donald Trump ha citato il regime «dell'animale» al-Assad solo di striscio, per criticare invece la Russia che lo sostiene. E alla Russia ha mandato vari avvertimenti via tweet, promettendo l'arrivo di missili, come se il nemico fosse Mosca e non Damasco. «I missili arriveranno, la Russia si prepari» ha twittato Trump. E Mosca ha risposto...