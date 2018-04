CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISINEW YORK Non un semplice attacco contro un unico bersaglio, come fece un anno fa. Donald Trump starebbe meditando con i suoi generali più di una missione contro la Siria, probabilmente con l'intenzione di azzoppare l'aeronautica militare del regime di Bashir al-Assad, e assicurare così che non possa condurre altri attacchi con armi chimiche, come quello contro i civili di Douma. Nonostante intorno ai piani sia stato mantenuto un silenzio totale, anomalo per questa Amministrazione colabrodo, gli osservatori e gli esperti hanno...