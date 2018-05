CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISINEW YORK Mancano pochi giorni alla data in cui Donald Trump annuncerà al mondo se intenda o no rispettare il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpa), l'accordo firmato all'Onu nel 2015 per il controllo del nucleare iraniano. Il presidente stesso si è posto questa scadenza, del 12 maggio, tre mesi fa. E in queste ultime settimane intorno a lui è stato un ciclone di interventi, pressioni, raccomandazioni. Si sono formati due campi contrapposti: quelli che lo pregano di restare nel Jcpa, magari cercando di riparare a certe falle che...