LA CRISI

NEW YORK Donald Trump sta migliorando. Se le condizioni di salute continueranno sulla rotta attuale, i medici che l'hanno in cura al Walter Reed potrebbero rimandarlo oggi alla Casa Bianca per ultimare la cura contro il coronavirus che ha contratto. Lo pneumologo della John Hopkins Brian Garibaldi, esperto di terapia intensiva, ha dato ieri la gradita anticipazione nel corso della conferenza stampa, di fronte all'ingresso dell'ospedale militare che da venerdì ospita il presidente.

Ancora una volta però la reticenza del medico curante di Trump, Sean Conley di fronte alle domande dei giornalisti, ha messo a nudo quello che sembra l'ennesimo tentativo da parte della Casa Bianca di disegnare a tutti i costi un quadro positivo della situazione, forse a scapito dei fatti e del vero decorso della malattia. Conley è un ufficiale della marina, un osteoptata che si è fatto le ossa sul teatro di guerra afgano. Due anni fa si è insediato nella guardia medica della Casa Bianca dopo che il suo predecessore Ronny Jackson, il medico criticato per aver accettato di firmare un bollettino sulle condizioni di salute direttamente dettato dal presidente, era stato promosso a dirigere il mistero per la cura dei veterani di guerra.

L'AMMISSIONE

Nel breve scambio con i giornalisti ieri, Conley ha ammesso di aver mentito il giorno prima, quando aveva negato che Trump avesse mai ricevuto infusioni di ossigeno. Lui stesso gliene aveva somministrato ben due litri venerdì mattina, quando la saturazione del gas nel sangue del presidente era scesa sotto livelli di guardia, e la febbre era salita all'improvviso a 39,5. Lo stesso dottore ha evitato di chiarire se i polmoni di Trump sono stati colpiti dalla polmonite, e come mai alle medicazioni già note: al Regeneron e il Remdesivir, sabato è stato aggiunto lo steroide Desametasone, raccomandato dall'Oms solo per i pazienti in condizioni più gravi, dal momento che riduce sensibilmente la risposta immunologica. Tutte queste domande senza risposta contraddicono in modo plateale l'ipotesi di un Trump sulla via della guarigione e pronto per essere dimesso dall'ospedale. In aggiunta, la somministrazione del Remdesivir dovrebbe essere fatta per cinque giorni esclusivamente in ambiente ospedaliero.

LA CAMPAGNA ELETTORELE

Sullo sfondo dell'imbarazzante ambiguità con la quale la Casa Bianca continua a gestire la comunicazione sullo stato di salute del presidente, c'è la corsa elettorale che è giunta ormai allo sprint finale. Il manager della campagna di Trump, Bill Stepien, ha disegnato una strategia di attacco multiplo dal nome Operation Maga (Make America Great Again) che coinvolge tutte le forze disponibili: dal vice Pence ai figli del presidente e ai loro partners, chiamati a moltiplicare i comizi che il capo famiglia è incapacitato a presenziare. Ma il virus ancora una volta irrompe nella piazza e sbaraglia le strategie. Stepien è risultato positivo al test, e Mike Pence è sotto accusa per voler andare il prossimo giovedì a Peoria in Arizona, mentre dovrebbe isolarsi in quarantena per la prossimità che ha avuto con il presidente. Permane l'incertezza sulla data in cui Trump è stato negativo al tampone per l'ultima volta.

Nel frattempo però si è ammalato l'ex governatore del New Jersey Christie, il quale aveva allenato il presidente insieme a Rudy Giuliani in preparazione al dibattito con Biden. Christie è ora in ospedale, e centinaia di persone che hanno partecipato alle disinvolte manifestazioni presidenziali delle ultime settimane sono all'affannosa ricerca di tamponi. Tra loro c'è Kristin Urquiza, la giovane donna che dopo la morte del padre a causa del coronavirus aveva gridato «L'unica concausa della quale soffriva era la sua fiducia in Donald Trump!» Biden l'aveva invitata come testimonial nella sala dove si è tenuto il dibattito martedì scorso, e Kristin sedeva in prima fila, a pochi metri dalle urla insistenti di Trump.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

