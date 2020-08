LA CRISI

MOSCA «La Bielorussia morirà come Stato se si deciderà di ripetere le presidenziali». Questo è il passaggio principale del discorso tenuto da Aleksandr Lukashenko davanti a circa 30mila suoi sostenitori, convocati in fretta e furia. Una mobilitazione cui ha risposto a Minsk, la capitale dello Stato, una folla oceanica che ha aderito a una manifestazione dell'opposizione.all'affollatissima manifestazione delle opposizioni.

Con la sua solita retorica populistica il presidente ha ricordato ai presenti che, anche grazie a lui, «dopo secoli si è realizzato il sogno di una Bielorussia indipendente» ed è stato così per 26 anni, quelli dei suoi 5 mandati come capo di Stato. Aleksandr Lukashenko ha poi detto di essere pronto a fare riforme, ma non ha specificato quali. Tra i presenti vi era anche il ministro degli Interni, Jurij Karaev, che ha affermato che chi protesta è «finanziato dall'estero: alle ragazze danno 60 rubli, ai ragazzi 30. In piazza (durante le violenze, ndr) vi erano drogati ed ubriachi. Tra le file della polizia non servono criminali».

Come si ricorderà domenica 9 agosto - all'annuncio degli exit polls in cui si assegnava la vittoria a Lukashenko con l'80% dei voti (e la sconfitta di Svetlana Tikhanovskaja, la candidata delle opposizioni) sono iniziati scontri in tutta la Bielorussia: migliaia sono stati i feriti e due i morti. 7mila persone (di cui 2mila appena rimesse in libertà) sono state arrestate. Varie organizzazioni dei diritti umani hanno denunciato pestaggi e sevizie. I social e i giornali sono pieni di foto di giovani con lividi ed ematomi. Aleksandr Lukashenko, definito dagli Usa non tanto tempo fa l'ultimo dittatore d'Europa, si erge pertanto a difensore nazionale contro le interferenze dall'estero.

Ieri mattina ha nuovamente parlato al telefono col collega russo Putin. La Bielorussia fa parte dell'alleanza militare con Mosca insieme ad altri Paesi ex sovietici ed ha creato formalmente, almeno sulla carta, un'unione statale russo-bielorussa. Sue truppe sono state spostate ieri da Vitebsk a Grodno, poiché in questi giorni si tengono manovre della Nato nel Baltico.

A conclusione della manifestazione dei lealisti è iniziata sempre a Minsk la marcia per la libertà. Una fiumana di gente festante con le bandiere bianco-rosse quelle della Bielorussia indipendente - ha inondato le strade del centro. Secondo alcuni calcoli hanno partecipato più di 200mila persone. Libertà, democrazia, stato di diritto e cambiamenti è quanto è stato chiesto, oltre a denunciare i brogli e le falsificazioni delle presidenziali.

Non è un caso che l'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, non riconosca in Bielorussia come valide consultazioni da 25 anni! E l'Unione europa stia per imporre nuove sanzioni contro chi ha provocato questa crisi. Da un palco ha parlato alla folla Marija Kolesnikova, una delle due donne che ha affiancato Svetlana Tikhanovskaja (ora riparata in Lituania): Abbiamo finito di avere paura. Siamo la maggioranza. Non ci imbrogliate più. Sono stati 26 anni di promesse vuote; ci avete rubato la libertà. Secondo uno spoglio-calcolo parallelo, non ancora completato, la Tikhanovskaja ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze, più o meno in linea con le rilevazioni pre-elettorali.

La cosa più incredibile è che, stando ad alcuni osservatori indipendenti, non si sa dove siano finite le schede coi voti degli elettori (eventualmente per ricontarle). La Kolesnikova ha poi invitato chi sta ancora con Lukashenko, soprattutto gli apparati della sicurezza, ad abbandonare la barca che affonda.

Alcuni sindaci e due diplomatici sono già passati con le opposizioni. 28 tra fabbriche ed aziende sono in sciopero. Da oggi lo sarà anche la compagnia televisiva di Stato. Isolato nel mondo, circondato ormai solo da un drappello di fedelissimi delle forze di sicurezza, Aleksandr Lukashenko sembra intenzionato a portare la crisi per le lunghe. Le opposizioni temono che quando l'attenzione internazionale si attenuerà riprenderà la repressione. Cosa farà il Cremlino resta un punto interrogativo per tutti.

