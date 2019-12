LA CRISI

MILANO È quasi pronto il primo piano di salvataggio della Popolare di Bari, commissariata da Bankitalia. Al termine di un week end convulso di frenetici contatti fra le grandi banche, Fondo Interbancario tutela depositi (Fitd), commissari (Enrico Ajello e Antonio Blandini), sotto la regia di Bankitalia, la proposta che oggi pomeriggio il presidente del Fitd Salvatore Maccarone metterà sul tavolo del consiglio (dei 25 consiglieri, moltissimi collegati in audio), dovrebbe prevedere un intervento immediato di 300 milioni circa, in conto futuro aumento di capitale, supportato dalle linee guida del progetto industriale, articolato e soprattutto subordinato: a tendere la banca pugliese, a capo di un gruppo di 380 filiali e 3200 dipendenti, subirà un drastico ridimensionamento, superiore alla bozza di fine novembre predisposta dall'ex ad Vincenzo De Bustis.

CURA DRASTICA

Una cura dimagrante molto più energica di quella cui verrà sottoposta Carige, prossima a tornare a una gestione ordinaria, sotto il dominio del Fitd in tandem con Ccb. Ieri in serata, sarebbero arrivate ai consiglieri le carte delle linee guida, coperte dalla massima riservatezza. Allo stato sarebbe previsto, a parte l'assegno da staccare entro martedì per ripristinare i coefficienti patrimoniali molto al di sotto del minimo regolamentare (5%), un percorso ad ostacoli che potrebbe essere realizzato in un arco temporale più lungo e potrebbe subire ulteriori aggiustamenti quando al tavolo negoziale si siederà a pieno titolo Mcc, che il governo intende dotare di risorse fino a 900 milioni. La conversione del decreto del governo, da realizzare entro il 15 gennaio è una delle condizioni che le grandi banche sottoscrittrici del Fondo hanno posto per il via libera al salvataggio.

L'iniezione di soli 300 milioni, è più contenuta rispetto alle prime stime (500 milioni circa) perché, soprattutto alcuni degli istituti maggiori, hanno preteso di ridurre allo stretto indispensabile l'apporto immediato. Il Fondo dovrebbe assicurare un impegno successivo di altri 400 milioni (700 totali), un paracadute da aprire nel caso in cui Bankitalia e Bce dovessero ritenere insufficiente la pulizia degli attivi: pur non redigendo il bilancio 2019 grazie all'esenzione della procedura straordinaria, i commissari avrebbero individuato perdite superiori al patrimonio. Pertanto l'immissione di risorse fresche del consorzio delle banche potrebbe essere prosciugato dal deficit scongiurando che i soldi pubblici di Mcc vadano a coprire il passivo.

IL PATRIMONIO

Messa una toppa agli indici patrimoniali, Fitd, Mcc e gli advisor Kpmg, Equita, Oliver Wyman potranno compiere una ricognizione più approfondita per la stesura del piano industriale definitivo alla base dell'aumento di capitale vero e proprio che potrà essere varato a condizione che l'assemblea dia l'ok alla trasformazione in spa, un'altra condizione irrinunciabile. L'istituto pugliese dovrebbe tornare all'utile dopo 4-5 anni e la ricapitalizzazione potrebbe arrivare fino a 1,5 miliardi, di cui 800 milioni a carico del Fitd che prenderebbe la maggioranza e circa 700 milioni di Mcc. La fusione dovrebbe coagulare altre 7-8 popolari del sud. Prima di integrarsi con Mcc, però, Bari dovrà dimagrire: da valutare se dare corso alla cessione della Cr Orvieto a Sri Group, gli esuberi al momento, dovrebbero essere molto di più delle 800 unità del piano originario, anche tramite la chiusura di un numero di sportelli molto più alto dei 100 iniziali. E l'accordo sindacale è un'altra condizione tassativa delle grandi banche.

Rosario Dimito

