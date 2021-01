IL FOCUS

ROMA «Siamo fiduciosi di accompagnare questo ultimo sforzo, nei prossimi giorni forse già domani faremo il Consiglio dei ministri per chiedere l'autorizzazione al Parlamento di fare un ulteriore scostamento nel bilancio, cioè più deficit, che richiede un governo nel pieno delle funzioni e non è compatibile con una crisi, mentre il Parlamento voterà lo scostamento, predisporremo i contenuti del decreto, per arrivare dopo il voto alla sua approvazione». Le parole pronunciate ieri dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri su Radio Popolare di Milano mettono sul piatto uno dei problemi più grossi di una eventuale crisi di governo: che si fa con tutti i provvedimenti urgenti?

La Costituzione dispone che un governo dimissionario possa espletare soltanto affari correnti ovvero quelli di poco conto. La corsia riservata al decreto è invece quella delle misure eccezionali, prese con urgenza dal governo ma che il parlamento deve approvare nel giro di 60 giorni pena la decadenza delle misure introdotte.

E come può un governo dimissionario - ammesso che Conte scelga questa strada nei prossimi giorni - varare un decreto che secondo le valutazioni fornite dallo stesso Gualtieri dovrebbe valere la bellezza di 24 miliardi cioè quanto una Finanziaria?

Nello stesso ingorgo giuridico rischiano di finire provvedimenti molto importanti e assai delicati come la proroga dello stato d'emergenza sul fronte sanitario (che scade il 31 gennaio) oppure la definizione delle nuove regole per il passaggio in zona rossa delle Regioni. Provvedimenti destinati a governare (o almeno a tentare di farlo) una pandemia in pieno sviluppo.

Che cosa può succedere? Fra gli addetti ai lavori si raccoglie una sola risposta univoca e informale: tutto dipende dal Quirinale. Nell'ormai ultrasettantennale storia della Repubblica si sono contate più di una sessantina di crisi di governo e dunque si possono trovare precedenti e cavilli d'ogni tipo per la gestione degli affari correnti.

Secondo gli osservatori, sempre ammesso che si precipiti nel gorgo di una crisi, il Quirinale si muoverà con il buon senso che gli è proprio consentendo che non venga interrotta l'opera di contenimento del virus e il sostegno alle imprese colpite dalle restrizioni.

Strumenti come le ordinanze del ministro della Salute, ad esempio, dovrebbero essere al riparo da una interruzione o da un declassamento dell'azione del governo. Inoltre, si fa notare da più parti, molte Regioni sono gestite da presidenti di centro-destra che potrebbero a loro volta agire sulle opposizioni per evitare un blocco generalizzato dell'attività di governo che stavolta andrebbe a colpire al cuore le Regioni stesse.

E' possibile dunque che una serie di provvedimenti urgenti riescano a dribblare la crisi sempre se crisi sarà. A favore di questa chiave di lettura gioca anche l'atteggiamento critico nelle parole ma tutt'altro che ostruzionistico nei fatti adottato da Italia Viva.

La controprova? Ieri in una giornata tesissima il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha telefonato al ministro della Salute Roberto Speranza per rassicurarlo che «comunque vada il dibattito in Cdm, in Parlamento Iv voterà le risoluzioni di maggioranza sullo stato di emergenza legato al Covid». Voti previsti per oggi che dovrebbero spostare a fine aprile la scadenza dello stesso stato di emergenza. La rassicurazione è arrivata anche dal capogruppo di Iv in Senato Davide Faraone, in una riunione di maggioranza che ha preceduto l'incontro dei capigruppo.

Faraone ha duramente attaccato Conte ma ha ribadito che, a prescindere dagli sviluppi della crisi di governo, non farà mancare il sostegno alle misure sull'emergenza Covid.

Italia Viva continuerà ad avere la stessa posizione ambivalente nei anche nei giorni a seguire? Non lo sa nessuno. Ma i ministri che stanno lavorando ai prossimi provvedimenti ci sperano. «C'è molto da lavorare - ha spiegato ieri Gualtieri a Radio Popolare - anche per definire l'entità dello scostamento, è necessario proseguire e affinare alcune misure per sostenere settori, poi c'è da fare altre scelte, penso agli stanziamenti per l'acquisto dei vaccini e al rafforzamento del sistema sanitario, sarà un decreto ad ampio spettro, come è necessario in tempi difficili». Gualtieri ha usato l'indicativo e non il condizionale, ma per capire se il suo è stato un azzardo non resta che aspettare.

Diodato Pirone

