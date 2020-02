LA GUERRA

ROMA Quattro milioni di profughi siriani, la metà dei quali minori, sono ammassati nel nord-ovest della Siria lungo la frontiera con la Turchia. La stima arriva da fonti Onu, che parlano di almeno un milione di persone sfollate negli ultimi due mesi. «Milioni di civili vengono bombardati da mesi dal cielo. Le infrastrutture, comprese scuole e ospedali, vengono prese di mira sistematicamente dal regime. Un genocidio sta avvenendo lentamente sotto i nostri occhi. Chi ha una coscienza e una dignità deve alzare la voce», scrive su Twitter il capo della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun, secondo il quale «il regime ha tratto vantaggio per anni dal silenzio internazionale di fronte ai suoi crimini».

Fame, gelo bombardamenti aerei, condizioni sanitarie pessime o inesistenti. Un quadro terrificante se si pensa anche agli altri quasi quattro milioni di siriani che si trovano in Turchia. Oltre la metà della popolazione siriana è sfollata o rifugiata all'estero e la Comunità Internazionale non riesce a trovare un modo per fermare questa guerra.

LA MOSSA

Da ieri e per 72 ore intanto, si sarebbero aperti i confini tra Turchia e Grecia, una risposta data da Ankara di fronte all'indifferenza europea rispetto a quanto sta avvenendo in Siria, secondo il quotidiano Sabah, vicino all'esecutivo turco, per il quale la decisione è stata presa giovedì notte durante un consiglio di sicurezza straordinario presieduto dal capo dello Stato, Recep Tayyip Erdogan. Al momento la decisione non viene confermata da fonti ufficiali turche, ma il portavoce del partito del presidente, l'Akp, ha dichiarato che la Turchia «non è più in grado di trattenere» i migranti che vorrebbero andare in Europa, sottolineando tuttavia che la politica migratoria di Ankara «non è cambiata». Sulla stessa linea il ministero degli Esteri turco: «Non c'è alcun cambiamento nella politica del nostro Paese nei confronti dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Siamo il Paese che ospita il maggior numero di rifugiati al mondo», dice Hami Aksoy, portavoce del ministero.

Le guardie di frontiera turche non lascerebbero passare i migranti attraverso il valico ufficiale di Pazarkule, ma neppure ne ostacolerebbero il transito nelle aree rurali e lungo il fiume Evros, il confine naturale dove decine di migranti in questi anni sono morti annegati o assiderati. E proprio lungo il fiume ieri le guardie di confine greche hanno lanciato lacrimogeni contro diverse centinaia di migranti che tentavano di varcare il confine terrestre. È la prima volta, scrive il sito ellenico Ekathimerini, che un così grande gruppo di migranti e rifugiati cerca di superare in massa il confine. Le guardie di frontiera turche «sono sparite da questa mattina», ha detto Vassilis Mavridis, sindaco della città greca di confine di Orestiada. Fonti al confine hanno riferito a Ekathimerini che le autorità greche hanno intensificato le pattuglie alla frontiera ed eretto barriere di filo spinato lungo le rive del fiume. Rinforzi per le guardie di frontiera sono stati inviati dalla Tracia e la Macedonia, mentre il valico di Kastanies è stato chiuso.

LE VITTIME

Intanto in Siria si contano i morti degli attacchi degli ultimi giorni: sono almeno sedici i militari governativi siriani uccisi nelle ultime ore da raid di artiglieria turchi nella regione. Il ministro della Difesa di Ankara Hulusi Akar invece sostiene che nella rappresaglia dopo i raid della scorsa notte l'esercito turco ha eliminato 329 soldati del regime di Assad e colpito oltre ducecento obiettivi nemici. Tra gli obiettivi distrutti, secondo Akar, cinque elicotteri, dieci carri armati, veicoli, sistemi missilistici, depositi di armi del regime. Alcuni video dell'Agenzia di stampa Anadolu mostrano diversi obbiettivi colpiti dai raid aerei. Colpi di artiglieria sarebbero anche vicino ad una base russa a Tal Rifaat, controllata dai curdi Ypg e a Manbij.

Cristiano Tinazzi

