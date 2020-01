La crisi in Nord Africa

LA GIORNATA

BRUXELLES Prima di tutto cessate il fuoco. Poi sedersi a un tavolo. La Ue rilancia la palla del negoziato per far uscire la Libia dal tunnel di una guerra tra il governo Al Serraj, riconosciuto a livello internazionale, e il generale Haftar. La voce dell'Europa è interpretata dai ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito ai quali si aggiunge l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza della Ue, Josep Borrell. Certo non ha avuto un risultato clamoroso la riunione di ieri spostata all'ultimo momento a Bruxelles per ragioni di sicurezza, una riunione sulla quale aveva puntato molto il ministro Di Maio, che ne è stato l'artefice. Dopo un paio d'ore di discussione, il ministro degli Esteri ha parlato di una riunione «importante perché sono state decise cose importanti». E cioè che da oggi la Ue parlerà con una voce sola e opererà in tutti i modi affinché Al Serraj e Haftar comincino a negoziare una soluzione. «Un cambio di passo», secondo Di Maio.

Borrell ha indicato che «la situazione peggiora, occorre una soluzione politica, va fermata la battaglia Tripoli e attorno a Tripoli: escalation e interferenza esterna alla Libia renderanno il conflitto più pesante per la popolazione, aggravano la minaccia del terrorismo». Riferimento chiaro alla decisione turca di intervenire con le truppe a fianco di Al Serraj, citata espressamente da Borrell, e al concreto ruolo russo a sostegno di Haftar. Di proxy war, guerra per procura, parla anche Di Maio.

Non è granché, a dimostrazione che per la Ue è arduo rientrare nella partita libica sfuggita completamente di mano con l'incursione turca da un lato e russa dall'altro, in una pericolosa fase di crisi accelerata nel Medio Oriente. Rientrare nella partita non è difficile solo per l'Italia, per la quale la stabilità in Libia è fattore cruciale sia dal punto di vista politico che economico (tema immigrazione in primo luogo). Né Borrell né i ministri hanno fornito indicazioni sul merito di un negoziato futuro: non hanno molto da promettere alle due parti e peraltro la Ue non è poi così unita vista la posizione della Francia a sostegno di Haftar. In queste ore la vera partita la stanno giocando Erdogan e Putin, che oggi si incontrano a Istanbul. Il primo sostiene Al Serraj e il secondo Haftar, ma ciò non impedisce al Cremlino di dire che a Istanbul «si discuterà dell'ulteriore sviluppo della cooperazione russo-turca, di Siria e Libia».

LA SPARTIZIONE

Sulla Libia l'interesse di entrambi appare quello di consolidare il ruolo di spettatori di europei e americani. C'è il rischio di una spartizione e c'è chi immagina addirittura uno scenario di tipo federale per un paese centrale per gli interessi energetici e di sicurezza di molti (dell'Italia, ma non solo). Di Maio da Istanbul, dove ha incontrato il ministro turco Mevlut Cavusoglu, annuncia di aver ottenuto un «tavolo tecnico» con turchi e russi per «trovare una soluzione tutti insieme». L'incontro Erdogan-Putin condizionerà comunque la conferenza di Berlino promossa da Merkel il 19 gennaio cui parteciperanno i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'Onu, quindi anche la Cina (che non ha partecipato ai lavori preparatori). Ci sarà ovviamente anche l'Italia e ci saranno Lega araba e Unione africana. Fino ad allora ci sarà quello che un diplomatico europeo chiama «crescente dinamismo diplomatico» che però per il momento non blocca l'azione militare in Libia.

Dal canto suo il governo italiano ha dinamizzato notevolmente la sua campagna pro cessate il fuoco e per l'avvio di un negoziato tra le parti, presupposto per trovare la fatidica soluzione politica, continuamente evocata e mai dettagliata. E rientrare così pienamente in gioco. Dopo la riunione di ieri a Bruxelles e il viaggio a Istanbul, oggi Di Maio è al Cairo per la riunione già fissata precedentemente con i ministri degli esteri di Egitto, Francia, Grecia e Cipro. Domani sarà in Algeria. Lavoro di contorno necessario in attesa del vertice Erdogan e Putin. Poi si vedrà.

Antonio Pollio Salimbeni

