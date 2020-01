La crisi in Medio Oriente

IL FRONTE

NEW YORK Domenica di tensione a Washington e nei principali centri del Medio Oriente, mentre si attende la probabile rappresaglia iraniana dopo l'assassinio del generale dei pasdaran, Qassam Soleimani. La rabbia della popolazione iraniana è esplosa nella città santa, Mashhad: durante i funerali del militare, gli astanti che hanno interrotto la solennità della funzione alzando i pugni, e invocando la vendetta contro gli Stati Uniti. A Teheran decine di migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade ad invocare vendetta. Il ministro delle telecomunicazioni Jahrom ha definito Donald Trump un «terrorista in doppiopetto», e il consigliere militare del «leader supremo», l'ayatollah Khamenei, ha confermato che la risposta del suo Paese sarà «deliberata e senza particolare fretta» nell'esecuzione, ma che sicuramente avrà una natura militare. «Colpiremo direttamente i loro siti nella regione, così come diretto è stato il loro attacco contro di noi» ha detto l'ex ministro della Difesa Hussein Dehghan alla Cnn.

LA LINEA DA BEIRUT

La linea strategica è stata ulteriormente articolata a Beirut dal leader degli hezbollah Hassan Nasrallah, nel corso di un sermone dai toni messianici. Il Sayyid libanese ha esortato a evitare azioni contro singoli individui, per concentrarsi invece sui siti che simbolizzano la presenza degli Usa in tutto il Medio Oriente, in particolare le basi militari nei quali i marines sono operativi in modo diretto o in funzione di consulenti, e le navi con le quali proteggono i loro interessi all'interno del Golfo persico.

Questi annunci hanno provocato la risposta stizzita di Donald Trump con la minaccia di colpire obiettivi militari e simboli culturali nel cuore dell'Iran. Nasrallah ha detto che questo è il momento per perseguire l'obiettivo finale per la comunità mediorientale: quello di cacciare gli Usa da ogni angolo della regione.

LA RISOLUZIONE

Un primo appello è venuto dal parlamento di Bagdhad, dove ieri è stata votata una risoluzione che chiede al primo ministro Adil Abdul Mahdi di sollecitare il ritiro delle forze statunitensi dal paese. Il documento non ha una struttura vincolante, ed è stato votato per acclamazione dalla sola componente sciita e filo iraniana del legislativo iracheno, con l'assenza dell'opposizione dall'aula. A complicare le cose, il capo del governo che dovrebbe dargli esecuzione è dimissionario dai primi di dicembre, sommerso da due mesi di proteste continue dei suoi cittadini che lo accusavano di corruzione.

I militari Usa negli ultimi quattro anni sono dei semplici ospiti del governo iracheno, invitati a restare sul posto in funzione di consulenti nella guerra contro l'Isis. Ora che il fronte contro lo Stato islamico è stato chiuso, la richiesta di revocare l'invito si è fatta sempre più sonora, specie da parte della componente sciita del paese. Non è chiaro però se Mahdi è legittimato a presentarla, e ancora meno se gli Usa, date le condizioni attuali, saranno disposti ad accettarla.

Il regime di Teheran nel frattempo ha annunciato che non si sente più vincolato dagli accordi firmati nel 2015 a Vienna per il controllo del suo programma nucleare, e per l'arresto delle centrali che arricchivano uranio. Da ora in poi il governo iraniano riprenderà a far funzionare le centrali «senza altre restrizioni» che non siano di pura natura tecnica e logistica.

L'EUROPA

La svolta equivale ad una chiamata in causa dell'Europa, finora timida nel pronunciarsi su quanto sta accadendo alle sue porte orientali. Da Londra Boris Johnson ha invitato a raffreddare gli animi, anche se il suo paese «non piange la morte di Soleimani. Il segretario generale della Nato Stoltenberg ha convocato per oggi pomeriggio a Bruxelles una riunione del Consiglio della Nato, dopo che sabato era stata annunciata la sospensione della missione di addestramento delle truppe irachene che combattono contro l'Isis.

Fl. Pom.

