LA CRISIIeri pomeriggio le due Coree hanno ripreso a parlarsi ufficialmente dopo due anni di blackout, ma il disgelo tra Pyongyang e Seul non ha convinto Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, che pure poche ore prima aveva accolto come «forse una buona notizia» la ripresa del dialogo nella Penisola, con un tweet destinato a rimanere nella storia è tornato ad attaccare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un: «Qualcuno del suo regime morente e ridotto alla fame lo informi per favore che anche io ho un bottone nucleare, ma più grande...